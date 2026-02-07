Trực tiếp bóng đá Wolves 0-0 Chelsea: Palmer đá chính

|Wolves
|Chelsea
Tiếp tục cập nhật
Trận Wolves vs Chelsea thuộc vòng 25 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 22h hôm nay 7/2 trên sân vận động Molineux (Wolverhampton, Anh). Trọng tài là Jarred Gillet.
Wolves: Jose Sa (1), Hugo Bueno (3), Santiago Bueno (4), Yerson Mosquera (15), Matt Doherty (2), Angel Gomes (47), Joao Gomes (8), Matheus Mane (36), Adam Armstrong (9), Hwang Hee-chan (11), Toluwalase Arokodare (14).
Chelsea: Robert Sanchez (1), Marc Cucurella (3), Trevoh Chalobah (23), Wesley Fofana (29), Malo Gusto (27), Moises Caicedo (25), Andrey Santos (17), Pedro Neto (7), Enzo Fernandez (8), Cole Palmer (10), Joao Pedro (20).
Hậu vệ Toti Gomes của Wolves vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương gân kheo, trong khi Emmanuel Agbadou và Jhon Arias đều sắp hoàn tất việc chuyển nhượng rời CLB.
Tuy nhiên, Ladislav Krejci đã trở lại tập luyện trong tuần này và đủ thể trạng để được lựa chọn cho trận đấu cuối tuần sau khi vắng mặt ở thất bại trước Bournemouth gần nhất. Anh dự kiến sẽ đá cặp cùng Yerson Mosquera và Santiago Bueno trong hàng thủ ba người.
Tân binh Armstrong, người đã ghi 11 bàn tại Championship cho Southampton mùa này, sẽ cạnh tranh suất đá chính trên hàng công với Hwang Hee-chan và Tolu Arokodare, hai cầu thủ mới chỉ ghi tổng cộng ba bàn tại Premier League mùa này.
Chelsea mất Jamie Gittens, Levi Colwill, Tosin Adarabioyo, Romeo Lavia, Dario Essugo (đều chấn thương) và Mykhaylo Mudryk (bị cấm thi đấu). Reece James và Pedro Neto vắng mặt ở thất bại giữa tuần trước Arsenal vì những vấn đề thể lực nhẹ, chưa rõ tình trạng hồi phục.
Sau khi vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Arsenal, Cole Palmer và Estevao Willian đều sẵn sàng thi đấu trọn vẹn 90 phút vào cuối tuần này.
Khả năng Wolves giành chiến thắng là 46%, trong khi Chelsea chỉ đạt 26%. Wolves rtong tình thế hiểm nghèo đang cho thấy sự cải thiện trong thời gian gần đây về mặt lối chơi. Trong khi đó, Chelsea chưa ổn định dưới thời huấn luyện viên mới Liam Rosenior.
Trước vòng 25, Wolverhampton đứng cuối bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh. Đội chủ sân Molineux chỉ giành được 8 điểm với 1 chiến thắng duy nhất sau 24 trận đấu.
Chuỗi thành tích của Wolves giai đoạn đầu năm 2026 có sự cải thiện với 5 trận bất bại liên tiếp ở Ngoại Hạng Anh và FA Cup. Tuy nhiên, trong 3 vòng gần nhất, họ không ghi được bàn thắng nào. Cơ hội để đội chủ nhà trụ hạng rất thấp.
Trong khi đó, Chelsea vừa có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trước khi thua Arsenal ở bán kết lượt về Cúp Liên đoàn Anh. Dưới thời huấn luyện viên Liam Rosenior, thành tích của đội bóng này không tồi. Tuy nhiên, về mặt lối chơi, Chelsea chưa có sự ổn định.
Trong bối cảnh lực lượng liên tục bị xáo trộn, Chelsea phải trông cậy vào khả năng giải quyết tình huống của các ngôi sao. Ở vòng trước, đối đầu một đội bóng khác trong nhóm nguy cơ xuống hạng là West Ham, Chelsea phải rất vất vả để lật ngược tình thế sau khi bị dẫn 0-2.