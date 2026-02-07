Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 7/2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn công bố Quyết định số 05 của Bộ Chính trị.

Quyết định này quy định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2020), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo).

Tổng Bí thư Tô Lâm.

Theo quyết định, Tổng Bí thư Tô Lâm là Trưởng Ban Chỉ đạo.

8 Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trầm Cẩm Tú (Phó Trưởng Ban Thường trực), Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIV Nguyễn Văn Nên; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng; Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà.

Thường trực Ban Chỉ đạo gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm và các ông Trần Cẩm Tú, Trịnh Văn Quyết, Đoàn Minh Huấn, Nguyễn Xuân Thắng, Lê Minh Trí, Phạm Gia Túc, Trần Sỹ Thanh, Nguyễn Thanh Nghị.

Quyết định của Bộ Chính trị nêu rõ, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo; tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và xây dựng Cương lĩnh phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Những nội dung này sẽ được báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV trình Đại hội XV của Đảng.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có Tổ Biên tập giúp việc. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.