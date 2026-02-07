Đại tướng Phan Văn Giang: Quyết tâm sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chiều 7/2, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, truyền đạt chuyên đề "Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV".

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang Nhân dân làm nòng cốt.

Quan điểm về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là bộ phận quan trọng trong hệ thống quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng, là "kim chỉ nam" cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

"Trên cơ sở tổng kết sâu sắc thực tiễn, đánh giá khách quan xu thế thời đại, tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Đại hội XIV của Đảng xác định những chủ trương chiến lược có tính đột phá, khẳng định quyết tâm, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong kỷ nguyên vươn mình, xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng, trong đó lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới", Bộ trưởng Quốc phòng nói.

Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, thế giới đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, song đứng trước nhiều thách thức mới.

Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột, chiến tranh diễn ra ở nhiều khu vực, dưới nhiều hình thức, phức tạp và quyết liệt hơn. Luật pháp quốc tế và các thể chế đa phương toàn cầu đứng trước những thử thách lớn về tính hiệu lực, hiệu quả.

Các nước điều chỉnh chiến lược, tăng ngân sách quốc phòng, chạy đua vũ trang ngày càng quyết liệt, tăng cường năng lực quân sự với những thế hệ vũ khí mới và trở thành xu thế phổ biến.

"EU và các nước châu Âu tăng ngân sách quốc phòng khoảng từ 2-3% lên 5%. Điều này không phải chính EU và châu Âu mong muốn nhưng vẫn phải tăng theo yêu cầu", Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Thêm vào đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên các lĩnh vực. Sự xuất hiện của các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự hiện đại đã làm thay đổi cơ bản tổ chức quân đội, hình thái, phương thức tiến hành chiến tranh.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng, mục đích các cuộc chiến tranh và xung đột quân sự không chỉ nhằm chiếm lãnh thổ, lật đổ chính quyền hoặc chế độ chính trị mà còn phục vụ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cũng như đẩy mâu thuẫn chính trị, kinh tế - xã hội ở trong nước ra ngoài biên giới...

Về tình hình trong nước, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, sau 40 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế, niềm tin của Nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cùng với những quyết sách chiến lược, đang mở ra cơ hội lịch sử, bước ngoặt cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong đó có sự phát triển về nguồn nhân lực, về nghệ thuật và khoa học - công nghệ quân sự quốc phòng.

"Tuy nhiên, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bên cạnh thời cơ, thuận lợi cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục thực hiện nhiều thủ đoạn, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng nghiêm trọng, nhất là an ninh mạng, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh hết sức phức tạp và khó dự báo", Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Thành lập 3 trường thiếu sinh quân tại miền Bắc, Trung, Nam

Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, Đại hội XIV xác định bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, kiên định bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ thành quả cách mạng, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh chế độ, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh dữ liệu, an ninh mạng; tăng cường quốc phòng toàn dân, phòng thủ chủ động; ngăn ngừa, đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị từ bên trong; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; giữ vững và củng cố môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.

Đại hội XIV kế thừa, phát triển các nội dung về bảo vệ Tổ quốc từ các kỳ Đại hội trước, đồng thời bổ sung mục tiêu như: Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết; bảo vệ uy tín, vị thế quốc tế của đất nước; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh chế độ, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh dữ liệu, an ninh mạng; tăng cường quốc phòng toàn dân, phòng thủ chủ động; ngăn ngừa, đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị từ bên trong, giữ vững và củng cố môi trường hòa bình, phát triển đất nước...

"Đây là quan điểm, chủ trương thể hiện sâu sắc sự phát triển tư duy mới của Ðảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, là định hướng chiến lược để toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới", Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.

Về nhiệm vụ quốc phòng, Đại hội XIV xác định tăng cường quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội Nhân dân là nòng cốt, nhưng có bước phát triển.

Khẳng định tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; xây dựng khu vực phòng thủ chủ động vững chắc. Xây dựng quy hoạch tổng thể thế trận quốc phòng gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại của đất nước, cũng như từng khu vực, địa phương, phù hợp với địa giới hành chính mới và các hình thái chiến tranh, phương thức tác chiến hiện đại.

Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình. Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, Đại hội XIV xác định tăng cường tiềm lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia; nâng cao khả năng huy động đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống quốc phòng...

Về xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng đây là chủ trương lớn, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước ta đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội XIII xác định đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đại hội XIV khẳng định xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Như vậy, Đảng ta đã xác định sớm 5 năm so với Đại hội XIII đã đề ra.

"Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chỉ đạo của Tổng Bí thư về '2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa', '5 vững' và mục tiêu quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, hơn 80 năm qua, Quân đội luôn thực hiện tốt ba chức năng: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động và sản xuất.

Thực hiện chức năng là đội quân chiến đấu, Quân đội Nhân dân phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; tổ chức tinh, gọn, mạnh có cơ cấu đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng; giữa lực lượng thường trực và dự bị động viên; sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đồng bộ với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Tổ chức triển khai thành lập 3 trường thiếu sinh quân tại miền Bắc, Trung, Nam.

"Thực hiện quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh 'người trước súng sau', từ năm 2017, Quân đội đã thực hiện phương châm chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là các loại vũ khí, trang bị hiện đại, chất lượng các loại hình diễn tập, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là nhân tố có tính quyết định để xây dựng Quân đội hiện đại", Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Thực hiện chức năng là đội quân công tác, Quân đội Nhân dân luôn là lực lượng nòng cốt tham gia công tác vận động quần chúng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Quân đội xác định: Hãy đến với Nhân dân khi dân cần, không để khi dân cần, dân yêu cầu Quân đội mới có mặt. Với an ninh phi truyền thống luôn cùng mọi tổ chức và Nhân dân không chỉ phòng, chỉ chống, khắc phục hậu quả mà còn cùng các thành phần, các lực lượng xây mới nhiều công trình, đáp ứng như cầu cấp thiết và lâu dài của Nhân dân sau mỗi trận bão lũ, thiên tai xảy ra.

Thực hiện chức năng là đội quân lao động sản xuất, theo Bộ trưởng Quốc phòng, các tập đoàn, các đoàn, binh đoàn, khu kinh tế - quốc phòng phát huy tốt vai trò phát triển kinh tế - xã hội nói chung và ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo; các công trình trọng điểm, góp phần củng cố thế trận quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc.

Đại hội XIV tiếp tục xác định xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp trên các vùng, miền, trên biển.

Về xây dựng công nghiệp quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Đại hội XIV xác định đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.

Cùng với tiếp tục khẳng định tính lưỡng dụng, hiện đại trong Văn kiện Đại hội XIII, Đại hội XIV bổ sung thêm các thành tố "tự chủ, tự lực, tự cường" trong phát triển công nghiệp quốc phòng nhằm phát huy nội lực, tự lực tiến tới tự chủ chiến lược trong suốt quá trình từ nghiên cứu đến sản xuất và phát triển; không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm chất lượng ngày càng cao.

"Chuyển từ cơ bản mua sắm sang tự chủ, tự sản xuất đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đát nước", Bộ trưởng nêu thêm.

Cũng theo Đại tướng Phan Văn Giang, Đại hội XIV xác định đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tích cực tham gia hiệu quả các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, khắc phục hậu quả chiến tranh.

"Chỉ một nội dung triển lãm công nghiệp quốc phòng quốc tế cũng tạo điều kiện cho chúng ta nâng cao được hiệu quả phát triển công nghiệp quốc phòng và nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và đất nước", Đại tướng dẫn chứng.