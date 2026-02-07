Trực tiếp bóng đá Man Utd vs Tottenham, vòng 25 giải Ngoại Hạng Anh hôm nay

Trận Man Utd đấu với Tottenham diễn ra lúc 19h30 hôm nay 7/2 trên sân vận động Old Trafford, Manchester (Anh). Michael Oliver là trọng tài chính.

Danh sách chấn thương của Tottenham vẫn rất dài với nhiều trụ cột. James Maddison, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Pedro Porro, Richarlison, Rodrigo Bentancur, Ben Davies, Lucas Bergvall và Kevin Danso chắc chắn vắng mặt. Solanke và Cristian Romero gặp vấn đề về thể lực nhưng nhiều khả năng sẽ kịp hồi phục để ra sân.

Lực lượng của Man Utd chỉ thiếu Patrick Dorgu và Matthijs de Ligt ở trận đấu này, đều do chấn thương. Mason Mount mới bị đau trong buổi tập nhưng không phải vấn đề lớn. Khoảng thời gian nghỉ 1 tuần đủ để huấn luyện viên Michael Carrick không phải lo đến vấn đề lực lượng.

Nhận định Man Utd đấu với Tottenham

Siêu máy tính của Soccerway đánh giá cơ hội thắng của Man Utd là 33%, trong khi Tottenham lên tới 41%. Thuật toán của Opta đưa ra nhận định ngược lại: Man Utd chiếm ưu thế rõ rệt với tỷ lệt hắng 50%, Tottenham chỉ 24,8%.

Trước vòng 25, Man Utd tạm đứng thứ tư trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh. Đội chủ sân Old Trafford có 41 điểm, đối mặt với sự cạnh tranh từ Chelsea (40 điểm) và Liverpool (39 điểm). Tính riêng trên sân nhà, Man Utd chỉ thua 2 trận ở Ngoại Hạng Anh mùa này.

Man Utd thắng 3 trận liên tiếp dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick. (Ảnh: Reuters)

Man Utd là đội ghi bàn nhiều thứ ba toàn giải. Bruno Fernandes và đồng đội chọc thủng lưới đối phương 44 lần, chỉ kém 2 đội đầu bảng là Arsenal và Man City. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" cũng là đội thủng lưới nhiều nhất trong top 10 (36 bàn thua).

Sau khi Michael Carrick được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng tạm quyền, Man Utd thắng liên tiếp 3 trận ở Ngoại Hạng Anh. Đáng chú ý, 2 trận trong số đó là trước Arsenal và Man City.

Tottenham có chuỗi 4 trận liên tiếp không thua. Dù vậy, tính trong 10 trận gần nhất ở mọi đấu trường, đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Frank chỉ giành được 3 chiến thắng.

Trên sân khách, tỷ lệ thắng của Tottenham trong 10 trận gần nhất chỉ là 20% (thua 50%). Đội bóng London đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng với chỉ 29 điểm trong tay.

Thống kê duy nhất mang đến sự lạc quan cho Tottenham là thành tích đối đầu. Trong 8 lần gặp Man Utd gần nhất, Tottenham đều không thua (thắng 5, hòa 3).