CLB Thanh Hóa chìm trong khủng hoảng, ra sân với số cầu thủ tối thiểu

(VTC News) -

Theo tìm hiểu của PV Báo Điện tử VTC News, CLB Thanh Hóa tiếp tục chỉ đăng ký đúng 17 cầu thủ theo yêu cầu tối thiểu từ ban tổ chức V.League 2025/26 ở trận gặp Công an TP.HCM.

Đội bóng xứ Thanh phải để loạt trụ cột ra đi vì khó khăn tài chính. Biến cố thượng tầng cùng án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA khiến họ chưa thể bổ sung lực lượng.

Tuy nhiên, HLV Mai Xuân Hợp đón nhận tin vui khi các cầu thủ dự bị như Lê Quốc Phương, Phạm Trùm Tỉnh, Trần Ngọc Quý hay Lục Xuân Hưng đều không gặp chấn thương. Họ phải đăng ký thêm 2 thủ môn khác trên băng ghế dự bị để đảm bảo đủ người.

CLB Thanh Hóa gặp khó khăn về lực lượng.

Ở trận đấu gặp Nam Định tại vòng 12, CLB Đông Á Thanh Hóa để lại ấn tượng mạnh mẽ khi cầm hòa nhà đương kim vô địch với tỉ số 2-2. Đáng chú ý, họ giành lại 1 điểm khi bị đối thủ dẫn trước 2-0 sau chưa đầy nửa giờ đồng hồ thi đấu.

Nhà cựu vô địch cúp Quốc gia 2023 phải để cả Y Êli Niê, Lê Anh Tuấn - hai thủ môn trên băng ghế dự bị. Số cầu thủ dự bị còn lại phải nén đau, chịu đựng cơn sốt để ngồi trên băng ghế dự bị. Đổi lại, đội bóng xứ Thanh nhận được sự tôn trọng từ đối thủ, các đội bóng khác cùng tình cảm rất lớn từ người hâm mộ.

HLV Mai Xuân Hợp giãi bày: "Trong bối cảnh đội bóng đang gặp muôn vàn khó khăn, điều khiến tôi tự hào nhất chính là sự đồng lòng, tinh thần chiến đấu và bản sắc của con người Thanh Hóa. Trong đội hình hôm nay có những cầu thủ không phải người Thanh Hóa, nhưng các bạn đã chấp nhận hy sinh, gạt bỏ mọi khó khăn về kinh phí, điều kiện sinh hoạt và hoàn cảnh cá nhân để ra sân thi đấu với tinh thần cao nhất. Với tôi, đó là điều trên cả tuyệt vời.

Hiện tại, ai cũng biết CLB Đông Á Thanh Hóa đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính sau những sự cố vừa qua. Vì vậy, tôi tha thiết mong rằng sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các mạnh thường quân, từ lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để CLB có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đây là vấn đề cấp bách, bởi chúng tôi thực sự không còn nhiều thời gian".

Trận đấu giữa CLB Công an TP.HCM và Đông Á Thanh Hóa diễn ra lúc 19h15 ngày 8/2 trên sân Thống Nhất.