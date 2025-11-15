CLB Thanh Hóa đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với HLV Choi Won Kwon

(VTC News) -

"CLB Đông Á Thanh Hóa xin trân trọng thông báo, sau các cuộc thảo luận đầy tôn trọng và thấu hiểu giữa hai bên, Huấn luyện viên trưởng Choi Won Kwon và CLB Đông Á Thanh Hóa đã thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động, có hiệu lực ngay lập tức", thông tin từ phía đội bóng xứ Thanh cho biết.

Ông Choi từng là trợ lý của HLV Kim Sang-sik ở đội tuyển Việt Nam. Đầu mùa giải 2025/26, nhà cầm quân người Hàn Quốc quyết định dẫn dắt Thanh Hóa và giúp đại diện miền Trung giành được 8 điểm sau 11 vòng. Thành tích này không tệ nếu nhìn vào tình hình khó khăn của CLB Thanh Hóa do biến cố nơi thượng tầng.

HLV Choi Won Kwon chia tay Đông Á Thanh Hóa.

CLB Thanh Hóa nhận định: "Kể từ khi tiếp nhận vai trò huấn luyện viên trưởng cách đây ba tháng, HLV Choi Won Kwon đã mang đến sự chuyên nghiệp, tinh thần kỷ luật mạnh mẽ cho đội bóng, giúp Đông Á Thanh Hóa FC đạt được những kết quả nhất định trong giai đoạn đầu của mùa giải V.League 2025/26. CLB chân thành ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quý báu của ông.

Tuy nhiên, trong bối cảnh CLB Đông Á Thanh Hóa đang thực hiện công tác tái cấu trúc tài chính và điều chỉnh nguồn lực để đảm bảo sự ổn định lâu dài và phát triển bền vững, Ban lãnh đạo CLB buộc phải đưa ra một số quyết định khó khăn nhưng cần thiết, trong đó có việc chấm dứt hợp đồng huấn luyện viên hiện tại.

Đây là một quyết định được đưa ra sau quá trình bàn bạc kỹ lưỡng, nhằm bảo vệ lợi ích của cả hai bên và hướng đến sự phát triển lâu dài của CLB".

Ông Choi Won-kwon năm nay 44 tuổi (sinh năm 1981), từng khoác áo đội tuyển U23 quốc gia Hàn Quốc lọt vào tứ kết Olympic Athens 2004 và trải qua thi đấu cho một số đội bóng tại K-League như FC Seoul, Gwangju, Jeju United, Gyeongju và Daegu FC.

Trong sự nghiệp "quần đùi áo số" của mình, ông Choi từng đăng quang vô địch K-League năm 2000 với CLB Anyang LG Cheetahs, 2 lần về á quân K-League năm 2001, 2002, 1 chức vô địch Siêu cúp 2001, vô địch League Cup 2001, á quân AFC Champions League 2002…

Sau khi giải nghệ, ông Choi Won-kwon chuyển sang làm công tác huấn luyện tại Daegu FC trong vai trò trợ lý HLV trưởng vào năm 2016 trước khi đảm nhiệm vị trí HLV trưởng của CLB này từ tháng 11/2022 cho đến khi kết thúc hợp đồng vào tháng 4/2024 vừa qua.