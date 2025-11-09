Xem trực tiếp HAGL vs Thanh Hóa, vòng 11 V.League trên kênh nào?

(VTC News) -

Hoàng Anh Gia Lai đấu với Thanh Hóa trên sân vận động Pleiku lúc 17h ngày 9/11. Trận đấu HAGL vs Thanh Hóa được chiếu trực tiếp trên ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh bóng đá trực tuyến của TV360. Báo Điện Tử VTC News cập nhật kết quả tỷ số trận đấu và bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất.

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa được coi là "chung kết ngược" của mùa giải. Trước cuộc đối đầu trên sân Pleiku chiều nay, 2 đội bóng chia nhau 2 vị trí cuối bảng. So với các đối thru cạnh tranh, HAGL và Đông Á Thanh Hóa thi đấu ít trận hơn. Dù vậy, trước khi tính đến trận đá bù, họ cần tận dụng được cơ hội kiếm điểm trong những trận đối đầu trực tiếp để tạo lợi thế.

HAGL đấu với Thanh Hóa ở vòng 11 V.League 2025-2026.

Những tín hiệu tích cực bắt đầu xuất hiện ở HAGL trong tháng 10 với điểm tựa sân nhà. Đội bóng phố núi bất bại trong 3 trận tiếp đón các đối thủ (thắng 2 trận, hòa 1 trận). Cả 5 bàn thắng của HAGL tính đến thời điểm này của mùa giải đều đến trong các trận đấu kể trên.

HAGL ghi bàn ít nhất giải. Tuy nhiên, họ cũng là đội thủng lưới ít nhất trong nhóm nửa dưới của bảng xếp hạng. Hàng phòng ngự là bàn đạp cho đội bóng của huấn luyện viên Lê Quang Trãi gặt hái điểm số.

Trong khi đó, sau chuỗi 3 trận liên tiếp không thua, Thanh Hóa vừa nhận thất bại 0-1 trên sân nhà ở trận gặp Thể Công viettel. Đoàn quân của huấn luyện viên Choi Won-kwon thể hiện tích cực về mặt tinh thần trong bối cảnh gặp khó khăn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, chất lượng đội hình và lối chơi của đội bóng xứ Thanh chưa đủ tốt.

Lý do để CLB Thanh Hóa tự tin là trong 2 trận sân khách gần nhất, họ không thua trước các đội thuộc nhóm cuối bảng xếp hạng (thắng Sông Lam Nghệ An và hòa PVF CAND). Trong 3 trận gần nhất gặp HAGL trên sân Pleiku, Thanh Hóa không thua (cả 3 trận đều kết thúc với tỷ số hòa có bàn thắng).

Lịch thi đấu, kết quả vòng 11 V.League