Cận cảnh tuyển thủ Việt Nam ghi bàn giúp đội bóng bất bại nối dài kỷ lục

(VTC News) -

Highlight Ninh Bình 1-0 Sông Lam Nghệ An

Đội bóng đang chật vật ở nhóm cuối bảng xếp hạng là Sông Lam Nghệ An gây ra nhiều khó khăn cho Ninh Bình. Phải đến cuối trận, CLB đang đứng đầu bảng xếp hạng V.League với thành tích bất bại kéo dài từ giải Hạng Nhất mùa trước mới có bàn thắng. Phạm Gia Hưng - tiền đạo được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển Việt Nam trong 2 đợt tập trung gần nhất - ghi bàn duy nhất mang về 3 điểm cho Ninh Bình.