Câu lạc bộ Ninh Bình có lãnh đạo mới

(VTC News) -

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Điện tử VTC News, biên tập viên Phạm Quang Việt - người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam - được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành CLB Ninh Bình.

Biên tập viên - người dẫn chương trình Quang Việt sinh năm 1990, nổi tiếng với vai trò người dẫn chương trình “Thể thao 247”, “360 độ thể thao VTV”, “Nhịp đập thể thao”...Những năm làm nghề, anh tham gia bình luận các trận đấu bóng đá trên sóng VTV, sản xuất các chương trình thể thao...

Biên tập viên Phạm Quang Việt (trái) làm Giám đốc Điều hành CLB Ninh Bình.

Ngoài vai trò nói trên, Phạm Quang Việt còn được biết đến với mối quan hệ đặc biệt cùng tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cũng như nhiều tuyển thủ quốc gia khác. CLB Ninh Bình kỳ vọng tân Giám đốc điều hàn có thể giúp đội bóng phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

"Tạm biệt thanh xuân rực rỡ của tôi. Hành trình ấy bắt đầu từ những ngày đầu tháng 11/2011 và khép lại cũng vào những ngày này của năm 2025, tròn 14 năm với biết bao kỷ niệm.

VTV không chỉ là nơi làm việc mà còn là ngôi nhà thứ 2 đúng nghĩa: được sống trọn với đam mê thể thao, được làm việc cùng những người anh, người thầy, những đồng nghiệp và bạn bè tuyệt vời và có cả một gia đình nhỏ nơi đây.

Đó là quãng thanh xuân chỉ có đam mê, không hối tiếc, dẫu đôi lúc phải vượt qua nhiều thử thách. Sẽ mãi trân trọng, biết ơn các lãnh đạo, đồng nghiệp và những người bạn đã luôn đồng hành, không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người anh em theo đúng nghĩa.

Tạm biệt những “từ khóa” quen thuộc: BTV/MC Quang Việt - tác nghiệp tại…Ngày mai là một hành trình mới. Không nói lời chia tay, vì khi đã ở trong tim, thì mãi vẫn ở đó”, Quang Việt chia sẻ.