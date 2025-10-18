Trực tiếp bóng đá Hà Nội 0-2 Ninh Bình: Hoàng Hên rời sân, Hoàng Đức kiến tạo

Hà Nội 1-2 Ninh Bình 69' Dos Anjos 80' Quốc Việt Xuân Tú 83'

Trận đấu kết thúc Hà Nội FC tấn công dồn dập trong những phút cuối nhưng không thể gỡ hòa.

Passira, Hùng Dũng và Văn Quyết cố gắng cứu bóng nhưng Đậu Văn Toàn lại sút dội xà.

VÀO! Hà Nội rút ngắn tỷ số Văn Quyết sút dội cột. Thủ môn Văn Lâm chặn được cú đá của Passira nhưng không thể ngăn Xuân Tú ghi bàn. Xuân Tú thắp hy vọng cho Hà Nội.

VÀO! Ninh Bình dẫn 2-0 Quốc Việt tạo ra siêu phẩm. Thủ môn Văn Hoàng không thể cản phá cú sút xa quá đẹp của đối thủ. Pha bóng lại xuất phát từ quả phạt góc của Hoàng Đức. Quốc Việt sút xa uy lực, nâng tỷ số lên 2-0.

Fernando tấn công ở cánh trái nhưng đường chuyền lại không đúng đà băng vào của Tuấn Hải, Văn Quyết.

VÀO! Ninh Bình mở tỷ số Hoàng Đức đá phạt góc. Dos Anjos đánh đầu ghi bàn. Ninh Bình ghi bàn mở tỷ số

Trần Văn Thắng, Phạm Tuấn Hải vào sân thay Đình Hai và Hoàng Hên. Ngôi sao nhập tịch vẫn có những tình huống xử lý bóng khéo léo nhưng chưa ăn khớp với đồng đội. Tiền vệ này nghỉ thi đấu khá lâu và cần thêm thời gian để lấy lại nhịp chơi bóng.

Hoàng Đức đi bóng dọc sân và chuyền cho Gustavo nhưng thủ môn Văn Hoàng kịp lao ra cản phá. Đây mới là tình huống tạo cơ hội đầu tiên của Hoàng Đức và Ninh Bình ở trận này.

Hai Long sút phạt nguy hiểm. Đặng Văn Lâm bay người cứu nguy cho Ninh Bình.

Ninh Bình cố gắng giữ bóng nhiều hơn để giảm áp lực từ đối thủ. Hà Nội chưa có pha tấn công đáng chú ý nào trong hiệp 2. Ninh Bình cải thiện được thế trận ở đầu hiệp 2.

Thủ môn Hà Nội bắt trượt bóng trong pha phạt góc nhưng Thanh Thịnh sút ở góc hẹp không trúng đích. Ninh Bình giữ bóng tốt hơn ở đầu hiệp 2.

Hà Nội và Ninh Bình đều chưa thay người.

Hà Nội chơi tốt hơn nhưng chưa ghi bàn. Các cầu thủ Ninh Bình không tạo ra cơ hội nào trong nửa đầu trận đấu. Hà Nội vượt trội đối thủ ở hiệp 1. (Ảnh: Kim Chi)

Hai Long xoay sở khiến hậu vệ Ninh Bình mất phương hướng. Số 14 của Hà Nội tung cú sút xa dội cột. Đội bóng Thủ đô chơi rất tốt trong trận ra mắt của huấn luyện viên Kewell, chỉ thiếu sự chính xác trong các pha dứt điểm.

Đình Hai và Fernando đập nhả xuống biên rất nhịp nhàng nhưng cú đánh đầu của Passira chưa thành bàn. Hà Nội liên tục tạo ra những pha uy hiếp. (Ảnh: Kim Chi)

Fernando đánh đầu cận thành không trúng đích. Những pha phối hợp tấn công của Hà Nội rất đa dạng. Các cầu thủ Ninh Bình phòng ngự rất lúng túng.

Fernando thực hiện 2 cú sút ở góc hẹp đều bị Văn Lâm cản phá. Hàng thủ dâng cao của Ninh Bình bị đối thủ khai thác rất nhiều ở 2 biên.

Đình Hai xâm nhập vòng cấm và sút trúng cột. Hà Nội phối hợp tấn công rất hay. Họ có sự dứt khoát và bớt rườm rà so với các trận trước. Hà Nội chơi hay hơn trong nửa đầu hiệp 1. (Ảnh: Kim Chi)

Hoàng Hên tạo cơ hội. Hai Long sút quá nhẹ và thủ môn của Ninh Bình kịp đẩy bóng ra. Hà Nội chơi tốt.

Hoàng Hên đá phạt góc nhằm thẳng vào khung thành. Thủ môn Văn Lâm vất vả cứu thua cho Ninh Bình.

Maranhao sút xa không trúng đích. Hà Nội chủ động hơn trong những phút dầu trận đấu.

Trận đấu bắt đầu Hà Nội (áo trắng) giao bóng.

Ninh Bình (4-4-2) Thủ môn: Đặng Văn Lâm (1); Hậu vệ: Dụng Quang Nho (86), Patrick Marcelino (3), Lê Ngọc Bảo (17), Đỗ Thanh Thịnh (6), Tiền vệ: Mạch Ngọc Hà (19), Nguyễn Hoàng Đức (28), Nguyễn Đức Chiến (7), Trần Bảo Toàn (15); Tiền đạo: Gustavo Henrique (68), Daniel dos Anjos (90).

Hà Nội (4-2-3-1) Thủ môn: Nguyễn Văn Hoàng (5); Hậu vệ: Phạm Xuân Mạnh (7), Đỗ Duy Mạnh (2), Nguyễn Thành Chung (16), Vũ Đình Hai (21); Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng (88), Willian Maranhao (55), Nguyễn Hai Long (14); Tiền đạo: Đỗ Hoàng Hên (11), Daniel Passira (99), Luiz Fernando (80).

Hà Nội đấu với Ninh Bình (19h15 ngày 18/10) Trận Hà Nội đấu với Ninh Bình là màn ra mắt của huấn luyện viên Harry Kewell tại V.League. Huyền thoại bóng đá Australia vừa ký hợp đồng với Hà Nội FC sau vòng 6 và tạo ra dấu ấn đầu tiên bằng chiến thắng 6-1 trước CLB Công an Hà Nội trong trận đấu tập. Tuy nhiên, cuộc đối đầu với Ninh Bình mới là thử thách thực sự đối với cựu sao Liverpool. Chưa đầy 2 tuần làm việc là khoảng thời gian chưa đủ dài để HLV Harry Kewell tạo ra sự thay đổi rõ rệt. Hà Nội FC chủ yếu sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-3 trong những trận đầu tiên của mùa giải, cũng là cách bố trí đội hình ưa thích của nhà cầm quân người Úc. Đỗ Hoàng Hên có thể ra sân cho Hà Nội FC lần đầu tiên sau khi nhập quốc tịch. Ngoài Kewell, Đỗ Hoàng Hên là nhân vật được chờ đợi có màn ra mắt trên sân Hàng Đẫy tối nay. Cầu thủ gốc Brazil vừa hoàn thành các thủ tục để trở thành công dân Việt Nam. Anh ngay lập tức đủ điều kiện ra sân cho Hà Nội FC. Ninh Bình ở tình cảnh trái ngược với đối thủ. Dù là đội bóng tân binh, đoàn quân của huấn luyện viên Gerald Albadalejo lại bất ngờ ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng. Ninh Bình duy trì kỷ lục bất bại chưa từng có trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Trong trận đấu với Hà Nội FC, Ninh Bình mất Geovane Magno - cầu thủ bị "treo giò" do nhận thẻ đỏ ở vòng trước. Ngoài ra, Nguyễn Hoàng Đức chưa chắc được ra sân. Cầu thủ này bị đau trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal cách đây ít ngày.,