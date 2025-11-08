Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 11 mới nhất

(VTC News) -

Vòng 11 là vòng đấu cuối cùng của V.League trong năm 2025, diễn ra trước khi giải tạm nghỉ khoảng 2 tháng để đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 và U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33. Câu lạc bộ Ninh Bình chắc chắn giữ được ngôi đầu bảng, kể cả trong trường hợp họ thua trên sân của CA TP.HCM.

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa là một trong những trận "chung kết ngược". Cả 2 câu lạc bộ đều vật lộn ở nhóm cuối bảng xếp hạng với cùng 7 điểm.

Hà Nội FC đấu với Nam Định ở vòng 11 V.League.

Bảng xếp hạng V.League (vòng 11)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Ninh Bình 10 22/8 24 2 CAHN 8 16/5 20 3 Thể Công Viettel 9 14/6 18 4 Hải Phòng 10 19/13 17 5 CA TP.HCM 10 11/10 17 6 Hà Tĩnh 10 9/10 15 7 Hà Nội 10 17/14 14 8 Becamex TP.HCM 10 13/17 11 9 Nam Định 9 9/13 9 10 SLNA 10 9/14 7 11 Đà Nẵng 10 9/15 7 12 Thanh Hóa 9 8/14 7 13 HAGL 9 5/12 7 14 PVF-CAND 10 10/20 7

Lịch thi đấu, kết quả vòng 11 V.League

Ngày Giờ Trận đấu 8/11 18h PVF CAND vs Thể Công Viettel 9/11 17h Hoàng Anh Gia Lai vs Thanh Hóa 9/11 18h Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP.HCM 9/11 18h Hải Phòng vs Đà Nẵng 9/11 19h15 CA TP.HCM vs Ninh Bình 10/11 18h Nam Định vs Hà Nội 10/11 19h15 CAHN vs Hà Tĩnh

Thể thức V.League 2025-2026

V.League có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.