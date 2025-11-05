Thua đại diện Nhật Bản, CLB Nam Định đấu trận quyết định với đội bóng Thái Lan

(VTC News) -

Sau khi thua 1-3 trên sân của Gamba Osaka trong trận lượt đi, câu lạc bộ Nam Định trở về sân nhà Thiên Trường (Ninh Bình) tái đấu với đại diện của Nhật Bản. Lần này, nhà vô địch V.League chơi tốt lên và không còn để đối thủ dễ dàng giành chiến thắng đậm. Tuy nhiên, đội bóng thành Nam vẫn không có điểm.

CLB Nam Định nhập cuộc đầy hứng khởi với sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, đội chủ nhà nhanh chóng nhận "gáo nước lạnh". Rin Mito đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỷ số cho Gamba Osaka ở phút thứ 8.

CLB Nam Định thua Gamba Osaka

Đại diện của bóng đá Việt Nam chỉ có tỷ lệ kiểm soát bóng 27% trong hiệp một. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Nam Định không để lộ nhiều sơ hở như ở trận lượt đi. Ngoài tình huống ghi bàn, Gamba Osaka không tạo ra nhiều cơ hội.

Thế trận bất ngờ đảo chiều trong hiệp 2. Các cầu thủ Nam Định chơi ngang ngửa với đối thủ, thậm chí có nhiều giai đoạn tấn công lấn lướt và tạo ra sức ép lớn. Gamba Osaka không có tình huống dứt điểm nào ở nửa sau của trận đấu.

Tuy nhiên, trong thế trận tích cực, hàng công của đội bóng thành Nam không hiệu quả. Các ngoại binh của CLB Nam Định vẫn chưa cho thấy sự kết nối tốt. Trong khi đó, Gamba Osaka phòng ngự rất chặt chẽ.

CLB Nam Định thua 0-1 ở trận lượt về. Đại diện của bóng đá Việt Nam chỉ có 6 điểm sau 4 lượt trận, bằng Ratchaburi (Thái Lan). Đây cũng là đối thủ trực tiếp của đội bóng Việt Nam trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp ở bảng F.

Nếu đánh bại Ratchaburi ở lượt trận tiếp theo, Nam Định chắc chắn giành quyền đi tiếp mà không cần chờ tới lượt đấu cuối cùng.

Đội hình Nam Định vs Gamba Osaka

Caique, Đặng Văn Tới, Walber, Lucas, Dương Thanh Hào, Dijks, Romulo, Eid Mahmoud, Hansen, Percy Tau, Caio Cesar

Higashiguchi, Kishimoto, Nakatani, Miura, Hatsuse, Abe, Mito, Yamashita, Usami, Okunuki, Jebali.