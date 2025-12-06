Triều cường đạt đỉnh giờ tan tầm, người TP.HCM lại bì bõm lội nước về nhà

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn dự báo duy trì ở mức cao trong 1 - 2 ngày tới trước khi giảm dần. Đỉnh triều của đợt này có khả năng xuất hiện trong ngày 6 - 7/12, gây ngập nặng nhiều khu vực trũng thấp.