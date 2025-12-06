Triều cường đạt đỉnh giờ tan tầm, người TP.HCM lại bì bõm lội nước về nhà

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ khoảng 17h, nước từ cách kênh rạch tràn qua bờ, nhanh chóng phủ kín mặt đường Nguyễn Văn Linh (khu vực chân cầu Phú Mỹ, Quận 7 cũ). Chỉ sau khoảng 10 phút, toàn bộ tuyến đường đã chìm trong nước, khiến phương tiện di chuyển khó khăn và nhiều người phải dắt bộ qua điểm ngập.
Dòng xe nối dài, chen chúc nhích từng chút qua đoạn ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy giữa đường khiến giao thông càng thêm hỗn tắc vào giờ cao điểm.
Người đi xe máy phải gồng mình vượt đoạn ngập, nhiều người cố né các vũng trũng, chạy sát xe tải và giữ ga đều để tránh chết máy khi nước dâng gần nửa bánh xe. Không ít người loạng choạng vì sóng nước lớn do ô tô lưu thông cùng chiều tạo ra.
Nhiều ô tô chạy nhanh qua đoạn ngập, tạo những cột sóng lớn tạt mạnh sang hai bên, khiến các phương tiện nhỏ hơn càng khó xoay xở trong dòng nước cuồn cuộn.
Du khách nước ngoài bì bõm giữa dòng nước đang dâng cao.
Anh Hoàng Tuấn Tú cho biết, dù đã quen với tình trạng triều cường, mỗi lần đi ngang qua đoạn đường này anh vẫn gặp rất nhiều khó khăn do nước ngập sâu, phương tiện dễ trượt bánh và di chuyển chậm.
Do triều cường đạt đỉnh, nhiều đoạn đường dù không thuộc vùng trũng thấp vẫn bị nước dâng cao, gây ngập kéo dài và khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều trở ngại.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn dự báo duy trì ở mức cao trong 1 - 2 ngày tới trước khi giảm dần. Đỉnh triều của đợt này có khả năng xuất hiện trong ngày 6 - 7/12, gây ngập nặng nhiều khu vực trũng thấp.
Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước dự báo đạt 1,70 - 1,75 m, vượt báo động III từ 0,10 - 0,15 m, xuất hiện trong hai khung giờ 4 - 6h và 17 - 19h. Riêng trạm Thủ Dầu Một có thể lên mức 1,80 - 1,85 m, cao hơn báo động III từ 0,20 - 0,25 m.
Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần chủ động phòng tránh ngập úng do triều cường kết hợp gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8 và khả năng xuất hiện mưa lớn, gây ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội tại TP.HCM và vùng phụ cận.