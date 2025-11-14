Miền Tây cảnh báo triều cường dâng cao, nguy cơ ngập trên diện rộng

(VTC News) -

Theo Đài Khí tượng Thủy văn, từ 14 – 25/11, mực nước trên các sông, kênh rạch tại Vĩnh Long biến động mạnh. Nước lên dần từ 14 – 18/11, ổn định nhẹ vào 19 – 20/11, tiếp tục tăng cao 21 – 22/11, rồi giảm dần vào 24 – 25/11. Đỉnh triều cao nhất dự báo xuất hiện từ 17 – 20/11, ở mức đáng lo ngại.

Triều cường dâng cao tại Vĩnh Long ngày 8/11.

Cảnh báo cho thấy, mực nước đỉnh triều tại nhiều trạm ở Vĩnh Long có thể cao hơn báo động I từ 7 cm đến vượt báo động III tới 15 cm. Chân triều xuống thấp vào 19 – 20/11 làm độ chênh lệch triều tăng mạnh, khiến nguy cơ ngập lụt càng phức tạp.

Cơ quan khí tượng nhận định, tình trạng này có thể gây ngập diện rộng tại các vùng trũng, khu vực ven sông Tiền, Hàm Luông, Cổ Chiên, Măng Thít và sông Hậu. Nhiều tuyến đường nội thành, khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề.

Các khu vực thượng nguồn tại Phú Túc, Tiên Thủy, Vĩnh Thành, Phước Mỹ Trung, Thành Thới, Nhị Long, Tân Hòa… có khả năng ngập sâu. Nhiều tuyến đường ở Vĩnh Long như Lê Thái Tổ, Hưng Đạo Vương, Nguyễn Huệ, Hoàng Thái Hiếu, Phó Cơ Điều, QL1, QL53, QL53B, QL54, QL60… cũng nằm trong vùng cảnh báo.

Tại TP Cần Thơ, triều cường tiếp tục lên cao vào sáng 14 – 15/11. Đỉnh triều dự báo đạt 2,18 m vào 2h sáng 15/11, vượt báo động III 0,18 m, gây nguy cơ ngập sâu kéo dài từ 0h30 đến 4h30 sáng tại nhiều khu vực trũng thấp, ven sông.

Ngày 6/11, triều cường dâng cao gây ngập một số khu vực tại TP Cần Thơ.

Không chỉ trạm trung tâm Cần Thơ, nhiều trạm thủy văn khác cũng ghi nhận mức nước vượt chuẩn: Trạm Đại Ngãi đạt 1,92 m (vượt báo động II 2 cm), Trạm Trần Đề 2,14 m (vượt báo động II 3 cm), Trạm Phụng Hiệp ghi nhận mức 1,74 m – vượt báo động III tới 0,39 m; Trạm Vị Thanh (kênh Xà No) đạt 1,00 m, vượt báo động III 0,25 m.

Ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, nhận định đỉnh triều đợt này thấp hơn đợt triều cường lịch sử vừa qua từ 5 – 12 cm. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm vẫn còn 2 – 3 đợt triều khác, dù mức độ dự báo giảm dần.

Trước diễn biến phức tạp, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Công văn 2295 yêu cầu các sở, ban ngành khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó. Ngành nông nghiệp được giao phối hợp cơ quan khí tượng theo dõi sát triều cường; kiểm tra, gia cố các đoạn đê bao, bờ bao xung yếu và vận hành hệ thống cống ngăn triều.

Công an TP Cần Thơ tăng cường lực lượng trực gác, phân luồng tại các điểm ngập để đảm bảo an toàn giao thông. Sở Xây dựng được yêu cầu khảo sát nhanh các khu dân cư bị ngập, thống kê mức ngập để thông báo rộng rãi cho người dân và phối hợp điều tiết giao thông.

Ngành giáo dục được chỉ đạo linh hoạt thời gian đến trường, phòng tránh đuối nước cho học sinh tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu. Sở Công Thương phối hợp Điện lực kiểm tra an toàn lưới điện, trạm biến áp tại những vùng ngập.

Chính quyền các xã, phường phải khẩn trương kiểm tra nắp hố ga, trụ đèn, tín hiệu giao thông, thu gom rác tránh nghẽn dòng chảy sau khi triều rút; đồng thời gia cố đê bao, bờ bao tại các cồn, cù lao, khu vực ven sông để bảo vệ sản xuất và đảm bảo an toàn cho người dân.