Triều cường đạt đỉnh lịch sử, người dân TP.HCM vật lộn trong biển nước

Bà Hương (ngụ xã Nhà Bè) cho biết, nước dâng nhanh khiến sân vườn và đồ đạc chìm trong nước chỉ sau chưa đầy nửa giờ. “Sống gần 60 năm, tôi chưa bao giờ thấy triều cường cao như thế này. Hầu hết nhà dân ở đây đều đã nâng nền từ 1,2 đến 1,5m mà vẫn ngập. May là hôm nay tôi ở nhà nên kịp kê đồ đạc lên cao”, bà Hương nói.