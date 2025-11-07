Triều cường đạt đỉnh lịch sử, người dân TP.HCM vật lộn trong biển nước

Chiều 7/11, TP.HCM trải qua đợt triều cường cao nhất trong năm, được dự báo vượt mốc lịch sử nhiều năm trở lại đây. Hàng loạt tuyến đường, khu dân cư bị nước bao vây, gây đảo lộn sinh hoạt và đi lại của người dân.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, từ khoảng 16h30, tuyến đường Lê Văn Lương (xã Nhà Bè) – một trong những “rốn ngập” của TP.HCM lại chìm trong biển nước. Nhiều hộ dân không kịp trở tay khi nước tràn vào nhà, đồ đạc ngập trong nước. Dù đã quá quen với cảnh triều dâng, nhưng người dân vẫn bất ngờ khi chứng kiến mực nước cao chưa từng có.
Tại khu vực ấp 2, xã Nhà Bè (dưới chân cầu Long Kiểng), chỉ trong vòng 10 phút từ 17h đến 17h10, nước từ kênh tràn lên mặt đường, khiến toàn bộ khu dân cư bị cô lập.
Ông Nguyễn Văn Thanh, một người dân địa phương, cho biết trong tháng này khu vực đã 4 lần ngập sâu – hai lần do mưa lớn và hai lần do triều cường kết hợp mưa. “Nhà tôi đã nâng nền thêm 1,2m mà vẫn không tránh được nước tràn. Đồ đạc phải kê lên cao, điện trong nhà cũng phải rút hết để đảm bảo an toàn”, ông nói.
Bà Hương (ngụ xã Nhà Bè) cho biết, nước dâng nhanh khiến sân vườn và đồ đạc chìm trong nước chỉ sau chưa đầy nửa giờ. “Sống gần 60 năm, tôi chưa bao giờ thấy triều cường cao như thế này. Hầu hết nhà dân ở đây đều đã nâng nền từ 1,2 đến 1,5m mà vẫn ngập. May là hôm nay tôi ở nhà nên kịp kê đồ đạc lên cao”, bà Hương nói.
Nước từ các con kênh dâng cao, tràn qua bờ và nhanh chóng đổ vào khu dân cư, khiến nhiều con hẻm ở xã Nhà Bè (TP.HCM) bị nhấn chìm. Từng đợt sóng nhỏ xô vào cửa nhà, nước đục ngầu cuốn theo rác rưởi, chảy xiết dọc các lối đi.
Nước tràn vào tận sân nhiều hộ dân ở xã Nhà Bè (TP.HCM), ngập lênh láng khắp nền nhà. Để tránh ngập, người dân phải kê đồ đạc và di chuyển vật nuôi lên vị trí cao chờ nước rút.
Triều cường dâng cao không chỉ gây ngập sâu khu dân cư mà còn ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động buôn bán của các tiểu thương trên tuyến đường Lê Văn Lương (xã Nhà Bè, TP.HCM). Nước dâng nhanh khiến nhiều cửa hàng, quán ăn phải tạm đóng cửa, hàng hóa được di chuyển lên cao để tránh ướt.
Nhiều tiểu thương trên đường Lê Văn Lương (xã Nhà Bè, TP.HCM) cho biết, mỗi khi triều cường dâng cao, việc buôn bán gần như tê liệt. Hàng hóa phải kê lên cao, quán xá ngập nước, khách vắng bóng khiến nhiều người chỉ biết ngồi chờ nước rút. “Giờ này chỉ biết ngồi bấm điện thoại, chờ nước rút may ra mới có khách ghé mua. Ngoài đường xe chết máy la liệt, người đi còn khó, ai mà vào mua hàng được”, anh Hà Quốc Phong (ngụ xã Nhà Bè) cho biết.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, mực nước triều ngày 7/11 tại các trạm trên sông Sài Gòn vẫn duy trì ở mức cao. Đỉnh triều tại trạm Phú An và Nhà Bè đạt 1,7 - 1,74m, vượt báo động 3 từ 0,1 - 0,14m; trạm Thủ Dầu Một đạt 1,8 - 1,85m, vượt báo động 3 khoảng 0,25m. Đỉnh triều xuất hiện trong khoảng 17h - 19h, mức độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp độ 2.
Theo dự báo đây là kỳ triều cường cao nhất trong năm, khi kết hợp với mưa lớn dễ gây ngập úng nghiêm trọng tại vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng tới giao thông và đời sống người dân.
Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, chiều tối và đêm nay, TP.HCM và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn hơn 60mm trong 3 giờ, có thể khiến tình trạng ngập kéo dài và phức tạp hơn trong những ngày tới.