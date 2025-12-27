Cháy cửa hàng thiết bị điện nước ở Đắk Lắk, 4 người trong gia đình tử vong

(VTC News) -

Sáng 27/12, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Hiện trường vụ cháy lúc rạng sáng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h55 rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy nhà dân tại số 56, thôn Đoàn Kết, trên quốc lộ 14, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Xe chữa cháy đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ngôi nhà bị cháy là nhà cấp IV, không có tầng, vừa để ở vừa kinh doanh thiết bị, phụ kiện điện nước. Đám cháy xảy ra trên diện tích khoảng 130 m². Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu nạn xác định có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Vụ cháy làm 4 người trong một gia đình tử vong, gồm: Tạ Thị Thanh N. (sinh năm 1997); Huỳnh Khánh D. (sinh năm 1990); Huỳnh Bảo H. (sinh năm 2017); Huỳnh Bảo L. (sinh năm 2021).

Xe chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu sống một trẻ sơ sinh hơn một tháng tuổi (bé Sữa) và đưa ra ngoài an toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.