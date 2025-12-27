Đóng

Ly kỳ chuyện dị nhân 40 năm vớt xác trên sông Hồng

(VTC News) -

Ở bãi giữa sông Hồng, có người đàn ông suốt 40 năm qua chuyên vớt xác trên sông, công việc thầm lặng này không phải ai cũng làm được.

Phan Quỳnh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới