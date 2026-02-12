Đi tắm sông ngày cận Tết, 2 học sinh lớp 3 ở Quảng Trị chết đuối thương tâm

(VTC News) -

Lãnh đạo xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị) cho biết, địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước làm 2 học sinh lớp 3 ở địa phương chết thương tâm.

Theo đó, khoảng 12h30 ngày 12/2 (25 tháng Chạp), em H.M.T. và H.V.Đ.D. (cùng SN 2017, trú thôn Đồng Đờng, xã Hướng Hiệp) cùng một nhóm bạn ra sông Đakrông tắm và không may bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, nhóm bạn đi cùng hô hoán, báo tin cho người lớn. Khi người dân địa phương cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể 2 nạn nhân. Được biết, cả 2 nạn nhân đều là học sinh lớp 3 có hoàn cảnh khó khăn. Thời điểm xảy ra sự việc, các em vừa được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 từ ngày 11/2.

Ảnh minh hoạ

Giữa tháng 12/2025 Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) tiếp nhận 2 trường hợp trẻ 7 tuổi (nữ) và 12 tuổi (nam) cùng ngụ TP.HCM tử vong do đuối nước tại hồ bơi công cộng.

Trường hợp đầu tiên là bé gái 7 tuổi, học sinh Trường tiểu học Bình Trị Đông A, bị đuối nước khi tham gia chuyến dã ngoại cùng trường, có nhân viên cứu hộ và giáo viên giám sát.

Theo hồ sơ bệnh án, trưa 13/12, bé cùng các bạn vui chơi tại khu hồ bơi có nhiều hồ liền kề, mực nước nơi bé tắm chỉ khoảng 0,4 - 0,5m. Khoảng 15 phút sau, bé được phát hiện trong tình trạng tím tái, ngưng thở.

Bé được vớt lên, ép tim, thổi ngạt khoảng 7 phút và tiếp tục hồi sức tại phòng khám gần đó nhưng không hiệu quả. Bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Sau hơn 30 phút hồi sức tích cực, tim bé đập trở lại và được chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Tuy nhiên bé nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, tổn thương đa cơ quan do thiếu oxy kéo dài và tử vong lúc 3h30 sáng 15/12, chưa đầy 48 giờ sau nhập viện.

Trường hợp thứ hai là bé trai 12 tuổi tử vong do đuối nước khi học bơi tại hồ bơi có thầy giáo thể dục và thầy dạy bơi giám sát.

Theo lời kể của các giáo viên, lúc 13h30 ngày 25/11, bé xuống hồ bơi. Đến khoảng 14h thì được bạn phát hiện bất tỉnh, chìm trong nước. Bé được vớt lên trong tình trạng hôn mê, tay chân co quắp và được sơ cứu ép tim, thổi ngạt tại chỗ vài phút rồi đưa đến phòng khám gần đó.

Bé tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Hóc Môn trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Sau hơn một giờ hồi sức, tim bé đập trở lại và được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Tuy nhiên bé hôn mê sâu, suy đa cơ quan, phải lọc máu và tử vong lúc 2h sáng 7/12, sau khoảng 12 ngày điều trị.