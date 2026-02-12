Cháy lớn tại chung cư P.H ở Nam Nha Trang, cư dân hoảng loạn tháo chạy

(VTC News) -

Chiều 12/2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa dập tắt đám cháy tại chung cư P.H trên đường Tô Hiệu, phường Nam Nha Trang.

Nhiều người hoảng loạn, bỏ chạy xuống đất.

Khoảng 16h, hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ rộng hơn 50m² ở tầng 16 chung cư P.H trên đường Tô Hiệu. Lửa bùng lên dữ dội, khói đen và mùi khét nhanh chóng lan dọc hành lang rồi tràn ra bên ngoài tòa nhà. Phát hiện sự việc, nhiều cư dân ở các tầng lân cận vội vã tháo chạy xuống đất, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa lập tức điều động 36 cán bộ, chiến sỹ cùng 2 xe thang và 3 xe chữa cháy đến hiện trường.

Lực lượng chức năng triển khai nhiều mũi tiếp cận, sử dụng vòi rồng phun nước từ bên ngoài vào khu vực cháy, đồng thời hướng dẫn cư dân thoát nạn qua các lối thoát hiểm.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy tại chung cư trên được khống chế hoàn toàn.

Khói lửa bùng phát từ tầng 16 của chung cư.

Theo ghi nhận ban đầu, nhiều tài sản bên trong căn hộ bị thiêu rụi. Rất may không ghi nhận thiệt hại về người.

Chị Lê Thanh Hòa (28 tuổi, cư dân chung cư P.H) cho biết, thời điểm xảy ra cháy, chị ngửi thấy mùi khét nồng nặc và khói tràn vào nhà. “Tôi chạy ra kiểm tra thì thấy lửa đã bao trùm căn hộ tầng 16. Mọi người lập tức sơ tán và gọi điện báo công an, khói bốc lên nghi ngút rất đáng sợ”, chị Thanh Hòa vẫn còn sợ hãi khi kể lại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.