Cháy chung cư ở Hong Kong: Đội điều tra đưa ra thêm 30 thi thể

Ngày 30/11, cảnh sát cấp cao Karen Tsang Shuk-yin phụ trách đội điều tra thương vong thông tin, có thêm 30 thi thể được phát hiện tại hiện trường vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong; dự kiến "​​sẽ có thêm nhiều thi thể nữa được tìm thấy" trong thời gian tới.

“Tính đến 16h, số nạn nhân tử vong đã tăng lên 146 người. Chúng tôi đang chạy đua với thời gian để hoàn thành công việc của mình”, bà Tsang nói.

Hoạt động tìm kiếm vẫn đang diễn ra bên trong toà nhà bị cháy ở Hong Kong. (Ảnh: SCMP)

Ông Cheng Ka-chun, sỹ quan phụ trách Đơn vị Nhận dạng nạn nhân thảm họa Hong Kong (DVIU) thông tin thêm, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng các tòa nhà, đội điều tra phát hiện thêm nhiều thi thể bên trong căn hộ, trên cầu thang, hành lang và thậm chí trên mái nhà.

Cho đến nay, trong 7 tòa nhà bị cháy, đội DVIU đã hoàn tất công việc tại 4 tòa, bao gồm Wang Yan, Wang Dao, Wang Kin và Wang Tai. Tại tòa Wang Shing, hoạt động vẫn đang diễn ra. Việc tìm kiếm khá chậm chạp vì bên trong các toà nhà rất tối, ánh sáng yếu.

Hiện tại, vẫn còn 100 người mất tích và 79 người bị thương. Toàn bộ quá trình tìm kiếm trong các tòa nhà bị cháy có thể mất khoảng 2 - 4 tuần. Tại hiện trường, dòng người xếp hàng dài khoảng 2km để đặt hoa và cầu nguyện cho nạn nhân trong vụ cháy.

Lian Shuzheng, người đang xếp hàng trong đám đông hàng trăm người nghẹn ngào nói: "Đây thực sự là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, đặc biệt là với những tòa nhà siêu cao tầng như thế này".

Khu chung cư Wang Fuk Court gồm 8 tòa tháp đang trong quá trình cải tạo và được bao bọc bằng giàn giáo tre cùng lưới xanh. Đám cháy xuất phát chiều 26/11 tại tầng thấp của một tòa trong cụm Wang Fuk Court, nơi có khoảng 2.000 căn hộ với hơn 4.000 cư dân.

Ngọn lửa lan rất nhanh sang hai tòa nhà lân cận chỉ trong vòng 15 phút do vật liệu cực kỳ dễ cháy như tấm xốp cách nhiệt và hệ thống giàn giáo tre bao quanh công trình. Lực lượng cứu hỏa cho biết hệ thống báo cháy của cả tám tòa nhà đều không hoạt động. Nhiều cư dân nói họ không nghe thấy còi cảnh báo, buộc phải chạy gõ cửa từng nhà để thông báo.

Hôm 29/11, Hong Kong thông báo bắt đầu để tang 3 ngày. Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu cùng các quan chức cấp cao dành 3 phút mặc niệm trước trụ sở chính quyền.