Trung Quốc tổng kiểm tra nhà cao tầng sau thảm kịch hoả hoạn tại Hong Kong

Trung Quốc triển khai chiến dịch rà soát nguy cơ cháy nổ ở các toà nhà cao tầng sau vụ hỏa hoạn tại cụm chung cư Wang Fuk Court (Hong Kong) khiến ít nhất 128 người thiệt mạng và 200 người mất tích. Đây là thảm hoạ cháy nghiêm trọng nhất tại Hong Kong kể từ năm 1948.

Hiện trường vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po, Hong Kong, Trung Quốc, ngày 28/11. (Ảnh: Reuters/Tyrone Siu)

Theo Đài truyền hình trung ương CCTV, Ủy ban An toàn Lao động thuộc Quốc vụ viện gần đây ban hành chỉ thị khởi động chiến dịch thanh tra và khắc phục nguy cơ cháy lớn ở nhà cao tầng trên toàn quốc.

Chiến dịch tập trung kiểm tra việc sử dụng vật liệu dễ cháy, thiết bị phòng cháy chữa cháy và các tuyến sơ tán khẩn cấp. Cơ quan chức năng cũng sẽ rà soát việc dùng giàn giáo tre, lưới an toàn không chống cháy, cùng những hạng mục xây dựng hoặc vật liệu có thể làm tăng nguy cơ hỏa hoạn.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết sẽ đặc biệt chú trọng những tòa nhà đang trong quá trình cải tạo mặt ngoài hoặc sửa chữa nội thất – giai đoạn dễ phát sinh nguy cơ cháy nổ. Ủy ban An toàn Lao động cảnh báo, mọi vi phạm nghiêm trọng đều sẽ bị xử phạt.

“Tất cả địa phương phải tăng cường trách nhiệm, bảo đảm cân bằng giữa phát triển và an toàn, coi việc điều tra và khắc phục nguy cơ cháy lớn tại nhà cao tầng là nhiệm vụ then chốt”, CCTV dẫn chỉ thị. Công tác giám sát và thanh tra được yêu cầu siết chặt để bảo đảm hiệu quả thực chất.

3 ngày quốc tang, hàng trăm gia đình đi tìm người thân

Cùng ngày, Hong Kong bắt đầu 3 ngày quốc tang. Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu cùng các quan chức cấp cao đã dành 3 phút mặc niệm trước trụ sở chính quyền. Cờ Trung Quốc và Hong Kong được hạ xuống nửa cột.

Trưởng Đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu cùng các quan chức cấp cao mặc niệm các nạn nhân vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court. (Ảnh: Reuters)

Từ sáng sớm, người dân đã mang hoa tới đặt trước cụm chung cư Wang Fuk Court – nơi ngọn lửa bùng phát và bốc cháy suốt gần 40 giờ. Chính quyền thiết lập nhiều điểm ghi sổ tang để người dân tưởng niệm các nạn nhân.

Các gia đình tiếp tục tỏa đi khắp các bệnh viện và trạm nhận dạng thi thể để tìm người thân. Giới chức cho biết còn khoảng 200 người mất tích và 89 thi thể chưa thể nhận dạng.

Đám cháy xuất phát chiều 26/11 tại tầng thấp của một tòa trong cụm Wang Fuk Court, nơi có khoảng 2.000 căn hộ với hơn 4.000 cư dân. Ngọn lửa lan rất nhanh sang hai tòa nhà lân cận chỉ trong vòng 15 phút do vật liệu cực kỳ dễ cháy như tấm xốp cách nhiệt và hệ thống giàn giáo tre bao quanh công trình.

Lực lượng cứu hỏa cho biết hệ thống báo cháy của cả tám tòa nhà đều không hoạt động. Nhiều cư dân nói họ không nghe thấy còi cảnh báo, buộc phải chạy gõ cửa từng nhà để thông báo.

Một người đàn ông họ Fung cho biết mẹ vợ 80 tuổi của ông vẫn mất tích: “Bà phải dùng kháng sinh nên ngủ rất sâu. Không có báo cháy, bà có thể không biết đang có hỏa hoạn”.

Đài tưởng niệm tạm thời gần khu chung cư Wang Fuk Court. (Ảnh: Reuters/Lam Yik)

Hàng loạt vụ bắt giữ, điều tra kéo dài

Ngày 28/11, Ủy ban Chống tham nhũng Hong Kong (ICAC) bắt thêm 8 người liên quan vụ cháy, gồm các tư vấn xây dựng, nhà thầu giàn giáo và một môi giới của dự án. Trước đó, cảnh sát bắt 3 người phụ trách công ty kỹ thuật liên quan đến quá trình sửa chữa, bảo dưỡng của tòa nhà, gồm 2 giám đốc và 1 cố vấn kỹ thuật, với cáo buộc ngộ sát.

Giới chức cho biết hàng chục người vẫn đang điều trị tại bệnh viện, trong đó 11 người nguy kịch và 21 người trong tình trạng “nghiêm trọng”. Bộ trưởng An ninh Hong Kong Chris Tang cảnh báo, lực lượng chức năng có thể còn tìm thấy thêm thi thể khi tiến sâu vào hiện trường để khám nghiệm chi tiết.

Lực lượng chức năng thu thập mẫu vật tại hiện trường khu nhà ở Wang Fuk Court. (Ảnh: Reuters/Tyrone Siu)

Cuộc điều tra toàn diện về nguyên nhân hỏa hoạn tại Hong Kong dự kiến kéo dài 4 tuần.