Cháy chung cư ở Hong Kong: Liên tục mắc lỗi, nhà thầu thi công vẫn trúng dự án

(VTC News) -

Nhà thầu thi công tại khu chung cư nơi xảy ra vụ cháy thảm khốc ở Hong Kong từng nhiều lần bị xử phạt vì vi phạm yêu cầu an toàn trong xây dựng, theo điều tra của South China Morning Post.

Đáng chú ý, đơn vị này đã được cảnh báo về nguy cơ hoả hoạn chỉ một tuần trước khi thảm hoạ xảy ra, khiến 7 toà chung cư chìm trong biển lửa.

Cảnh sát đã khám xét văn phòng của nhà thầu Prestige Construction sau khi bắt giữ ba người đàn ông, bao gồm hai giám đốc công ty, với cáo buộc tình nghi ngộ sát. (Ảnh: Handout)

Liên tục tái vi phạm quy định an toàn lao động

Theo dữ liệu của Sở Lao động, Prestige Construction & Engineering Co. Limited tái vi phạm nhiều quy định về an toàn. Tháng 11/2023, công ty bị phạt 3.000 Đô la Hong Kong (khoảng 385 USD) vì không đảm bảo công nhân dựng, sửa hoặc tháo dỡ giàn giáo dưới sự giám sát tại dự án Ning Yeung Terrace ở Mid-Levels West.

Cùng ngày, công ty bị phạt thêm 4.000 Đô la Hong Kong (khoảng 512 USD) vì không đảm bảo lối ra vào an toàn tại công trường này.

Dù các vi phạm được công khai trong hồ sơ Sở Lao động, báo cáo tiến độ do đơn vị tư vấn Will Power Architects Company lập và được ký bởi các giám đốc Wong Hap-yin và Ng Yeuk lại xác nhận Prestige “không có hồ sơ kiện tụng với cư dân và không có án phạt từ Sở Lao động”.

Hình ảnh thảm khốc vụ cháy chung cư ở Hong Kong.

Hồ sơ tiếp tục cho thấy tháng 8/2023, công ty còn bị Hội đồng Kỷ luật Nhà thầu cấm thi công sửa chữa nhỏ trong vòng 4 tháng và phạt 50.000 Đô la Hong Kong (khoảng 6.400 USD). Dù vậy, năm 2023, Prestige vẫn trúng gói thầu trị giá 330 triệu HKD để cải tạo toàn bộ khu Wang Fuk Court.

Sở Lao động cho biết đã kiểm tra khu cải tạo tại Wang Fuk Court 16 lần từ tháng 7/2024 và gần nhất là ngày 20/11/2025, trong đó có việc kiểm tra tiêu chuẩn an toàn của lưới giàn giáo.

Chỉ chưa đầy một tuần trước vụ cháy, cơ quan này đã nhắc nhở nhà thầu tăng cường biện pháp phòng cháy và từng 3 lần cảnh báo về điều kiện làm việc trên cao không an toàn.

Vụ cháy chung cư bùng phát tại tòa Wang Cheong House lúc 14h51 ngày 26/11 rồi nhanh chóng lan qua giàn giáo và lưới chống bụi bao quanh các khối nhà, buộc lực lượng cứu hỏa nâng mức báo động lên cấp 5 – mức cao nhất.

Tính đến tối 27/11, 75 người đã thiệt mạng, hàng chục người còn mất tích. Toàn bộ 7 trong 8 tòa nhà bị thiêu rụi trong biển lửa.

Hình ảnh 7 toà chung cư chìm trong biển lửa (Ảnh: REUTERS)

Nhiều cư dân phản ánh chuông báo cháy không hoạt động

Ông Chan Kwong-tak (83 tuổi) cho biết không có hướng dẫn sơ tán và người dân phải tự gọi nhau chạy thoát. Một cựu trưởng bộ phận an ninh của khu nhà cho hay hệ thống báo cháy thường bị tắt trong thời gian thi công “cho tiện việc đi lại của công nhân”.

Một số cư dân cũng phản ánh tình trạng công nhân hút thuốc trong khu vực công cộng và trên giàn giáo – hành vi đặc biệt nguy hiểm khi cửa sổ các căn hộ được che bằng tấm xốp polystyrene, loại vật liệu rất dễ bắt lửa.

Kỹ sư điện – cơ Ho Wing-ip nhận định sức nóng của đám cháy có thể đã làm giảm độ bền cốt thép, khiến khả năng nhiều tòa nhà có thể tiếp tục sử dụng là “rất thấp”. Ông cho rằng chi phí xây mới thậm chí có thể thấp hơn sửa chữa, đồng thời lưu ý việc tái định cư và bồi thường bảo hiểm sẽ là thách thức lớn.

Trong khi đó, Ủy ban Chống tham nhũng (ICAC) đã lập tổ điều tra toàn diện sau khi cảnh sát sáng 27/11 bắt giữ 2 giám đốc của Prestige, ông Hau Wa-kin và Ho Kin-yip, cùng người ký hồ sơ công trình Steve Wong Chung-kee với cáo buộc ngộ sát.

Dự án cải tạo tại Wang Fuk Court bắt đầu triển khai từ năm ngoái với 3 giai đoạn và dự kiến hoàn tất vào quý II/2026.