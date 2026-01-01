Bài thơ 'Ông Đồ' là sáng tác của ai?

Giữa những sắc đỏ câu đối ngày xuân và hình ảnh ông đồ trầm lặng bên mực tàu, giấy đỏ, bài thơ “Ông Đồ” đã in sâu trong ký ức bao thế hệ người Việt. Tác phẩm ấy ra đời từ ngòi bút của một nhà thơ nổi tiếng. Bạn có nhớ ai là tác giả của bài thơ này không?
Bài thơ "Ông đồ"
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua.
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay”.
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu...
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay.
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?