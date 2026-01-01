Robot hình người năm 2025: Chạy marathon, đánh võ… và ngã liên tục

(VTC News) -

R1 – Robot hình người của Robbyant

R1 của Robbyant tạo nên một hiện tượng kỳ thú khi ra mắt. (Nguồn: Getty Images)

R1 là sản phẩm của Robbyant, công ty thuộc tập đoàn Ant Group (Trung Quốc). Điểm hấp dẫn của robot hình người nằm ở sự linh hoạt – chúng có thể đảm nhận nhiều công việc giống con người nhờ sở hữu các chi tương tự. Khác với robot gắn bánh xe, robot hai chân phải đối mặt với thách thức giữ thăng bằng. R1 đã khéo léo kết hợp phần thân trên hình người với phần đế bánh xe ổn định.

Tại triển lãm IFA 2025 ở Berlin, R1 gây chú ý khi trình diễn khả năng nấu ăn, chế biến món tôm, dù với tốc độ khá chậm. Theo nhà sản xuất, robot này có thể được ứng dụng trong vai trò người chăm sóc, y tá hoặc hướng dẫn viên du lịch.

Tiangong – tham vọng và vụng về

Một robot của Tiangong bị ngã trên đường chạy. (Nguồn: Zhang Xiangyi)

Khác với R1, Tiangong là robot hai chân đầy tham vọng do Trung tâm Đổi mới Robot Trí tuệ Nhân tạo Hợp tác Quốc gia và Địa phương phát triển. Tuy nhiên, màn trình diễn tại cuộc đua 100 mét ở Thế vận hội Robot Hình người Thế giới tại Bắc Kinh lại không thành công khi Tiangong bị vấp ngã. Ngoài chạy bộ, sự kiện còn có các phần thi bóng đá và khiêu vũ. Tiangong không phải robot duy nhất gặp sự cố: một robot khác phải bỏ cuộc ở nội dung 1.500 mét vì… rơi mất đầu.

Marathon robot tại Bắc Kinh

Những bước chân đầu tiên của các "vận động viên" kim loại. (Nguồn: Getty Images)

Tháng 4/2025, khoảng 12.000 người và 21 robot cùng tham gia cuộc thi bán marathon tại E-Town, Bắc Kinh. Đây được xem là sự kiện đầu tiên cho phép cả người và robot cùng tranh tài. Chỉ có sáu robot hoàn thành quãng đường, trong đó Tiangong Ultra giành chiến thắng với thời gian 2 giờ 40 phút. Dù vậy, robot này được hỗ trợ bởi ba bộ pin – một lợi thế mà con người không có.

Kickboxing robot – chậm chạp nhưng kiên cường

Robot trong võ đài. (Nguồn: Lintao Zhang)

Một điểm nhấn khác tại Thế vận hội Robot Hình người Thế giới là trận đấu kickboxing giữa các robot Unitree G1. Những cú đánh của chúng khá chậm, giống như một cú đẩy nhẹ hơn là đòn hạ gục. Các robot thường xuyên ngã khi tấn công hoặc phòng thủ, nhưng vẫn thể hiện sự kiên cường khi liên tục đứng dậy tiếp tục thi đấu.

Optimus Tesla – cú ngã viral 2025

Robot hình người Optimus của Tesla. (Nguồn: Geeky)

Tesla Optimus cũng góp mặt trong danh sách những robot “kỳ quặc” năm 2025, nhưng lần này lại theo cách khá hài hước: trong một buổi trình diễn công khai ở Miami, Optimus bất ngờ… ngã sõng soài trên sân khấu, khiến khán giả cười ồ và đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Video ghi lại cảnh tượng này nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, được chia sẻ hàng triệu lần. Nhiều người chế ảnh, gắn meme và gọi đây là “cú ngã đắt giá nhất năm”.