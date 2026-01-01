+
Podcast: Chào năm mới, khám phá Tết Độc - Dị - Lạ
(VTC News) -
Mỗi quốc gia một nét riêng, mỗi dân tộc một câu chuyện, hãy cùng chúng tôi khám phá những phong tục đón Tết độc lạ và thú vị nhất trên toàn cầu.
Quỳnh Giang
Tin mới
Podcast: Chào năm mới, khám phá Tết Độc - Dị - Lạ
21:05 01/01/2026
VTC NEWS TV
Cháy showroom ôtô ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi
21:03 01/01/2026
Tin nóng
Bắt 42 đối tượng, thu 'kho' vũ khí, 30.000 viên đạn: Bộ Công an gửi thư khen
20:58 01/01/2026
Bản tin 113
Vụ Nguyễn Thanh Hải: Từ 'hiệp sĩ' cứu người đến cưỡng đoạt có tổ chức
20:57 01/01/2026
VTC NEWS TV
Bóc trần vỏ bọc kinh hoàng của 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải
20:52 01/01/2026
VTC NEWS TV
TikToker Huỳnh Cao Cường bị bắt vì trục lợi việc giải cứu người Việt ở Campuchia
20:28 01/01/2026
Bản tin 113
Lời khai của 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải về việc cưỡng đoạt 16,7 tỷ đồng
20:01 01/01/2026
Bản tin 113
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ mở thêm 7 ngành mới
19:35 01/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Kết quả Sunderland vs Man City vòng 19
19:28 01/01/2026
Bóng đá Anh
'Hiệp sĩ đường phố' Nguyễn Thanh Hải vừa bị bắt là ai?
19:24 01/01/2026
Bản tin 113
Nóng: 'Hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải bị bắt, lý do không ai ngờ tới
19:23 01/01/2026
VTC NEWS TV
Chelsea sa thải huấn luyện viên ngày đầu năm mới 2026
19:13 01/01/2026
Bóng đá Anh
Bài thơ 'Ông Đồ' là sáng tác của ai?
19:04 01/01/2026
Hỏi - Đáp
Nhìn lại bức tranh bất động sản TP.HCM năm 2025
19:00 01/01/2026
Bất động sản
Danh tính tài xế ô tô gây náo loạn trên phố Hải Phòng đêm giao thừa
18:51 01/01/2026
Bản tin 113
Robot hình người năm 2025: Chạy marathon, đánh võ… và ngã liên tục
18:40 01/01/2026
Sản phẩm
Vì sao 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải bị khởi tố, tạm giam?
18:35 01/01/2026
Bản tin 113
'Hiệp sĩ đường phố' Nguyễn Thanh Hải cùng 40 đồng phạm bị bắt
18:08 01/01/2026
Bản tin 113
Nhiều người tiệc tùng liên miên dịp cuối năm, bác sĩ cảnh báo ngộ độc rượu
18:07 01/01/2026
Tin tức
5 nghệ sĩ GenZ showbiz Việt được dự đoán bùng nổ trong năm 2026
18:00 01/01/2026
Sao Việt
Từ hôm nay, những loài thủy sản nào không được xuất khẩu vào Mỹ?
17:56 01/01/2026
Thị trường
Cháy lớn tại Thụy Sĩ: 40 người có thể đã thiệt mạng, nạn nhân từ nhiều quốc gia
17:46 01/01/2026
Thời sự quốc tế
49 vụ tai nạn trong ngày đầu năm mới, 59 người thương vong
17:41 01/01/2026
Tin nóng
Ô tô lao lên vỉa hè, hàng loạt xe máy bị đâm hỏng
17:36 01/01/2026
Tin nóng
Chính thức từ hôm nay: Lương dưới 17 triệu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân
17:29 01/01/2026
Chính sách thuế và cuộc sống
Pháp, Anh, Qatar, Đức rực rỡ pháo hoa chào năm mới 2026
17:21 01/01/2026
VTC NEWS TV
Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 1/1/2026 - XSQT 1/1
16:43 01/01/2026
Xổ số miền Trung
Vết xước do gà đạp khiến người phụ nữ 60 tuổi suýt mất mạng
16:40 01/01/2026
Tin tức
Dịp Tết Dương lịch, nhân viên tiệm rửa xe ở TP.HCM làm không ngơi tay
16:30 01/01/2026
Thị trường
Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 1/1/2026 - XSQB 1/1
16:26 01/01/2026
Xổ số miền Trung