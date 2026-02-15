9 điểm trông xe miễn phí xem chương trình 'Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ 2026'

(VTC News) -

Thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết, chương trình nghệ thuật “Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ - 2026” diễn ra từ 22h ngày 16/2 (29 Tết), được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng.

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ - 2026” diễn ra từ 22h ngày 16/2 (29 Tết) tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố.

Đây là lần đầu tiên chương trình chào xuân được tổ chức tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính, không gian biểu tượng mới cho diện mạo và khát vọng phát triển của TP Hải Phòng sau hợp nhất với Hải Dương.

Sự kiện này được Thành phố tổ chức với mong muốn dành tặng cho Nhân dân và du khách món quà tinh thần, khẳng định hình ảnh thành phố cảng bản lĩnh, năng động, hiện đại, bước sang năm mới với niềm tin và khát vọng, tinh thần vươn mình mạnh mẽ, truyền cảm hứng xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống.

Ban tổ chức bố trí khoảng 5.000 ghế ngồi, không gian xung quanh có thể phục vụ thêm 25.000 người dân xem trực tiếp thuận lợi và an toàn hơn.

Chương trình nghệ thuật được thiết kế sân khấu hiện đại, công nghệ trình diễn âm thanh-ánh sáng đỉnh cao, có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ tên tuổi.

Với sân khấu hiện đại, công nghệ trình diễn âm thanh - ánh sáng đỉnh cao, có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ tên tuổi như NSND Thái Bảo, NSND Khánh Hòa, NSND Nhật Thuận, NSƯT Quang Thắng, các ca sỹ Văn Mai Hương, Minh Quân, Erik, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Anh Duy... cùng tập thể nghệ sỹ đang hoạt động tại các nhà hát chuyên nghiệp của Hải Phòng và thiếu nhi thành phố.

Chương trình gồm hai chương “Xuân hội tụ - Vang mãi tự hào” và “Tết Hải Phòng - Rạng rỡ niềm tin”, nhiều ca khúc đi cùng năm tháng sẽ được thể hiện như: Mùa Xuân đầu tiên, Bến cảng quê hương tôi, Hải Phòng tuổi thơ tôi, Cung đàn mùa Xuân... Điểm nhấn là nghi thức đếm ngược và màn pháo hoa tầm cao chào đón năm mới.

Đúng 0h, sau Countdown đếm ngược chào năm mới, bầu trời Hải Phòng sẽ rực sáng với màn pháo hoa tầm cao trên nền nhạc Happy New Year (Remix), chính thức chào đón năm mới Bính Ngọ 2026.

Màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp ở quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính bắc sông Cấm hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cảm xúc tuyệt vời, thể hiện rõ niềm tự hào về thành phố Hải Phòng đang trên đà phát triển nhanh và bứt phá.

Thành phố bố trí 9 điểm đỗ, trông giữ xe miễn phí, gồm 7 điểm dành cho ô tô và 2 điểm cho xe máy phục vụ chương trình “Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ - 2026”.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân và du khách tham dự chương trình, thành phố bố trí 9 điểm đỗ, trông giữ xe miễn phí, gồm 7 điểm dành cho ô tô và 2 điểm cho xe máy phục vụ chương trình “Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ - 2026”.

Thời gian nhận trông giữ xe miễn phí bắt đầu từ 18h ngày 16/2 (29 tháng chạp). Thành phố bố trí 1 điểm đỗ xe ô tô phục vụ đại biểu tại khu vực Quảng trường Bắc Sông Cấm, tiếp giáp đường Đỗ Mười, diện tích khoảng 6.300 m²; 1 điểm đỗ xe dành cho lực lượng phục vụ chương trình được bố trí dọc hai bên đường Trần Kiên, chiều dài khoảng 800 m.

Đối với Nhân dân tham dự chương trình, có 5 vị trí đỗ xe ô tô được bố trí trên các tuyến đại lộ Bắc Nam và Đông Tây, trong đó có 2 điểm đối diện và tiếp giáp Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố và Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố; các điểm còn lại nằm trên Quảng trường Bắc Sông Cấm và trục đại lộ Đông Tây, với tổng chiều dài và diện tích đáp ứng nhu cầu gửi xe của người dân.

Thành phố bố trí 2 điểm trông giữ xe máy miễn phí tại các điểm đỗ xe số 3 và số 4, nằm trên vỉa hè đường Đông Tây, tiếp giáp Quảng trường Bắc Sông Cấm và khu đất trống, với tổng diện tích khoảng 7.200 m².

Ban tổ chức lưu ý chủ các phương tiện không dừng, đỗ xe tại khu vực đường Đỗ Mười. UBND phường Thủy Nguyên đã bố trí lực lượng an ninh cơ sở để hỗ trợ trông giữ xe, hướng dẫn người dân đến đúng điểm đỗ, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường trước, trong và sau thời gian diễn ra chương trình.