Khám phá phiên chợ lâu đời nhất Hà Nội, mỗi năm mở bán một lần
(VTC News) -
Những ngày giáp Tết, chợ hoa Hàng Lược (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại nhộn nhịp mở cửa, trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân Thủ đô và du khách.
Dọc theo tuyến phố, nhiều mặt hàng phục vụ không khí Tết và đời sống tâm linh cũng được bày bán như lộc bình, câu đối, tượng trang trí, bộ bàn ghế… tạo nên bức tranh mùa xuân đậm chất truyền thống.
Các loại cây cảnh truyền thống vẫn là “nhân vật chính” của phiên chợ. Quất thế bonsai từ làng quất Tứ Liên được nhiều người lựa chọn nhờ dáng đẹp, phù hợp trưng bày ngày Tết.
Dòng người đổ về ngày một đông, vừa mua sắm, vừa chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc cuối năm.
Mọi người đến chợ hoa Hàng Lược, dạo phố Hàng Mã và phố bích họa Phùng Hưng không chỉ để mua hoa, cây cảnh, đồ trang trí mà còn được tận hưởng không khí Tết Hà Nội, chụp ảnh và cảm nhận rõ hơn nét đẹp truyền thống mỗi độ xuân về.