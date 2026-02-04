Rực rỡ không gian phố bích họa Phùng Hưng trong Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026

Thực hiện Kế hoạch của UBND phường Hoàn Kiếm về tổ chức Chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty cổ phần Đồng Xuân được giao tổ chức Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 nhằm phục vụ Nhân dân và du khách trong dịp Tết cổ truyền. Chợ hoa diễn ra từ ngày 30/1 đến 20h ngày 16/2 (từ 12 đến 29 tháng Chạp), mở cửa hằng ngày từ 8h đến 22h, với nhiều điểm mới đáng chú ý.