Người dân rủ nhau lặt lá mai thuê, kiếm tiền triệu tiêu Tết

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 17 tháng Chạp năm Ất Tỵ, các vườn mai ở TP.HCM vào mùa nhộn nhịp nhất năm. Người người rủ nhau đi lặt lá mai - công việc thời vụ nghe nhẹ tênh nhưng có thể mang về hàng triệu đồng, đủ để nhiều gia đình sắm sửa cái Tết tươm tất hơn.
Tại vườn mai trên đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức cũ), nhiều người dân đổ về nhận lặt lá mai. Thậm chí có nhiều người ở cách chục km cũng đến làm công việc thời vụ này.
Cô Trần Thị Tuyết Mai cho biết, cô làm công việc này mới chỉ 2 năm nay, tuy nhiên sẽ gắn bó lâu dài vì vừa nhàn mà tiền công lại cao. "Tiền công 30 nghìn đồng/tiếng, mỗi ngày cô làm 10 tiếng. Tranh thủ làm mấy ngày cũng có tiền triệu sắm Tết cho gia đình rồi", cô Mai phấn khởi.
Không chỉ người trung niên, "ngày hội" lặt lá mai còn có sự tham gia của các bạn trẻ, thậm chí là "mẹ bỉm". Trong hình là chị Ngọc Ánh, vừa sinh em bé hơn 6 tháng cũng tham gia công việc này.
"Mình được các cô rủ đi, đi đông nên vui. Tranh thủ kiếm thêm thu nhập mùa Tết lại đỡ ở nhà bức bối", Ngọc Ánh chia sẻ.
Theo những người "thợ" lặt lá mai, công việc này không khó nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn khi phải đứng và ngồi nhiều giờ liền trong ngày. Nếu không tỉ mỉ, lặt lá quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến nụ mai.
Cây mai sau khi lặt, lá phủ đầy gốc.
Theo các chủ vườn, việc ngắt lá mai thường sẽ được bắt đầu từ 14 tháng Chạp, và kết thúc trễ nhất vào 18 tháng Chạp. Xuống lá đúng thời điểm này thì mai mới ra hoa đẹp nhất vào đúng Tết.
Công việc chăm sóc mai giai đoạn này cũng được xem là vất vả nhất, khi mai được vận chuyển từ vườn chính ra vườn tạm để bày bán dịp Tết.
Để có dáng mai đúng yêu cầu của khách, các nhà vườn phải cất công dùng sợi thép uốn từng cành.
Về giá cả, mai trưng Tết năm nay được các chủ vườn cho hay không biến động nhiều so với các năm trước. Cây già 50 -100 năm tuổi có giá cao (trên 200 triệu đồng), được nhiều doanh nghiệp thuê theo mùa; cây vừa khoảng 5 - 50 triệu được khách hàng mua đứt.
Cây có tuổi đời càng lớn, giá càng cao.
Trong hình là cây mai được chủ vườn cho thuê với giá 70 triệu đồng/mùa Tết, hiện đã có khách cọc thuê.
Những cây mai được lặt lá sớm nay bắt đầu ra chồi non, trổ nụ mơn mởn.
Theo những người sành chơi mai cảnh, giá trị của cây mai phụ thuộc rất lớn vào việc nở đúng dịp hay không. Nếu ngày Tết mà cây không nở hoa thì thì cây mai cũng chỉ trở thành một loại cây bình thường. Trong hình là cây mai được chủ vườn cho nở sớm, để làm mẫu cho khách ghé chọn.