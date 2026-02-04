Người dân rủ nhau lặt lá mai thuê, kiếm tiền triệu tiêu Tết

Theo những người sành chơi mai cảnh, giá trị của cây mai phụ thuộc rất lớn vào việc nở đúng dịp hay không. Nếu ngày Tết mà cây không nở hoa thì thì cây mai cũng chỉ trở thành một loại cây bình thường. Trong hình là cây mai được chủ vườn cho nở sớm, để làm mẫu cho khách ghé chọn.