Đi hội chợ sắm Tết, khách còn được du xuân xuyên Việt

Hội chợ Mùa Xuân 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội, với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”.
Không chỉ là không gian mua sắm Tết, hội chợ được thiết kế như một hành trình du xuân xuyên Việt, nơi các giá trị kinh tế, văn hóa và sáng tạo của nhiều vùng miền cùng hội tụ.
Hội chợ quy tụ hàng nghìn khu trưng bày, gian hàng đến từ nhiều địa phương. Các sản phẩm được sắp xếp theo từng phân khu rõ ràng, giúp người dân dễ tham quan, mua sắm và cảm nhận sắc xuân riêng của từng vùng miền.
Theo thiết kế tổng thể, hội chợ được tổ chức như hành trình du xuân xuyên Việt, hội tụ các giá trị kinh tế, văn hóa và sáng tạo, với 9 phân khu chính. Hành trình bắt đầu từ Không gian TP.HCM, tiếp nối qua khu Du xuân quê hương - sản vật bốn phương, Nông sản Việt, Xuân Thịnh vượng, khu triển lãm chuỗi giá trị dệt may, da giày, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, không gian Tết sum vầy Hà Nội, Tinh hoa văn hóa Việt Nam, khu ẩm thực trải nghiệm ngoài trời “Vị Xuân gắn kết” và kết thúc tại không gian Sắc Xuân Việt trưng bày hoa, cây cảnh, sinh vật cảnh phục vụ mua sắm Tết.
Ngay lối vào khu gian hàng của TP.HCM, 1 tiểu cảnh lớn được bố trí với điểm nhấn là mô hình ngựa cỡ lớn - linh vật của Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Bên trong, các gian hàng được thiết kế theo phong cách Sài Gòn xưa.
Một số nghệ nhân trực tiếp trình diễn nghệ thuật gấp lá dừa, loại hình thủ công dân gian đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, thu hút đông người dân dừng chân theo dõi.
Tiếp nối hành trình, không gian Tết sum vầy Hà Nội mang sắc thái trầm lắng và hoài niệm với các mô hình chùa Một Cột và Khuê Văn Các được mô phỏng khá sát với nguyên bản.
Khu vực này quy tụ nhiều gian hàng làng nghề nổi tiếng như nón làng Chuông, cùng các sản vật quen thuộc của Thủ đô gồm cốm Mễ Trì, chè lam, trà sen Tây Hồ, ô mai...phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân.
Bên cạnh mô hình Hoàng thành Thăng Long, các thông điệp quảng bá du lịch được bố trí hài hòa, trở thành điểm check-in của nhiều người tham quan.
Không gian văn hóa của các tỉnh vùng cao như Sơn La, Lạng Sơn, Điện Biên...cũng gây chú ý nhờ cách bài trí đậm chất riêng, mang đến những trải nghiệm khác biệt.
Các địa phương không chỉ mang đến sản phẩm độc đáo mà còn nhiều loại hình văn hoá khác như nhạc cụ (đàn đá, đàn tơ rưng…).
Gian hàng du lịch tỉnh Đồng Nai tại Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.
Tại nhiều gian hàng, người dân có thể quét mã QR để tìm hiểu thông tin sản phẩm, danh mục hàng hóa và thanh toán không tiền mặt. Việc ứng dụng công nghệ giúp quá trình mua sắm diễn ra thuận tiện, phù hợp với thói quen tiêu dùng hiện đại.
Bà Nguyễn Thị Lan (trú tại Long Biên, Hà Nội) nhận xét, hội chợ tập trung nhiều mặt hàng cần thiết cho dịp Tết, từ đặc sản vùng miền đến các sản phẩm tiêu dùng, giúp người dân tiết kiệm thời gian mua sắm.
“Đi một vòng hội chợ giống như đi qua nhiều vùng miền khác nhau. Ngoài mua sắm, tôi còn có dịp tìm hiểu thêm về văn hóa của nhiều địa phương”, bà Trần Thị Ngọc Minh (ở Hải Phòng) chia sẻ.
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) từ 2/2 đến 13/2 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng”.
Đây là sự kiện xúc tiến thương mại - kinh tế - văn hóa quy mô quốc gia, do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, phối hợp cùng các Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP Hà Nội, UBND TP.HCM, UBND các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Vingroup và VEC nhằm thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất - kinh doanh và kết nối cung - cầu ngay từ đầu năm.