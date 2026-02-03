Vừa mở cửa, Hội chợ Mùa Xuân hút hàng nghìn lượt khách

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 không chỉ là hoạt động thương mại - dịch vụ quy mô lớn, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được tổ chức trên nền tảng thành công của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025. Sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần kích cầu tiêu dùng dịp Tết, kết nối sản xuất - phân phối - thị trường, quảng bá sản phẩm và thương hiệu Việt Nam, đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc, tạo không khí phấn khởi, sôi động trong những ngày đầu năm mới.