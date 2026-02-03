Vừa mở cửa, Hội chợ Mùa Xuân hút hàng nghìn lượt khách

Chiều 2/2, sau lễ khai mạc, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng” chính thức mở cửa đón người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm mua sắm tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).
Ngay lập tức, hội chợ nhanh chóng thu hút đông đảo khách tham quan, tạo không khí sôi động trước thềm năm mới Bính Ngọ.
Hội chợ Mùa Xuân 2026 được tổ chức như một hành trình du xuân xuyên Việt, nơi hội tụ các giá trị kinh tế, văn hóa và sáng tạo. Không gian hội chợ được cấu trúc thành 8 phân khu nội dung, trưng bày trên diện tích khoảng 100.000 m² trong nhà và hơn 45.000 m² khu vực ngoài trời, với 10 sảnh trưng bày và khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn.
Trong ngày đầu tiên mở cửa phục vụ người dân, phân khu “Tinh hoa Văn hóa Việt Nam” là một trong những khu vực thu hút đông người dân và du khách.
Phân khu này gồm sân khấu trung tâm cùng hệ thống gian hàng giới thiệu du lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ, thiết kế sáng tạo và các ngành công nghiệp văn hóa.
Nhiều sản phẩm, dịch vụ thuộc các lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, xuất bản, thời trang, du lịch…được giới thiệu dưới cả hình thức trưng bày và trải nghiệm trực tiếp.
Trong đó, khu vực Du lịch văn hóa nhận được sự quan tâm lớn của khách tham quan. Gian hàng quy tụ sự tham gia của nhiều địa phương, doanh nghiệp, hãng lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí và các đơn vị vận chuyển.
Tại đây, người dân có thể tìm hiểu thông tin về điểm đến, trải nghiệm văn hóa - ẩm thực vùng miền, đồng thời tiếp cận các chương trình tour du lịch ưu đãi, đặc biệt là các tour du xuân và du lịch Tết Bính Ngọ 2026.
"Tôi thấy hội chợ tổ chức quy mô, nhiều gian hàng của các địa phương. Có thể tham khảo tour Tết, so sánh giá và lựa chọn điểm đến ngay tại chỗ, khá thuận tiện cho người dân”, anh Nguyễn Văn Hùng (trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhận xét.
“Tôi đưa gia đình đến tham quan hội chợ trong ngày đầu mở cửa. Các gian hàng thủ công được trưng bày khá bài bản, có thể vừa tham quan, vừa mua sắm những sản phẩm mang nét truyền thống để dùng trong dịp Tết”, chị Lê Thị Huyền, ở xã Đông Anh, Hà Nội chia sẻ cảm nhận.
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 không chỉ là hoạt động thương mại - dịch vụ quy mô lớn, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được tổ chức trên nền tảng thành công của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025. Sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần kích cầu tiêu dùng dịp Tết, kết nối sản xuất - phân phối - thị trường, quảng bá sản phẩm và thương hiệu Việt Nam, đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc, tạo không khí phấn khởi, sôi động trong những ngày đầu năm mới.