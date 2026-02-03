Hà Nội mang không gian Tết truyền thống đến Hội chợ Mùa Xuân 2026

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Sự kiện quy tụ nhiều hoạt động thương mại, văn hóa, trải nghiệm, tạo không khí sôi động phục vụ người dân và du khách dịp cuối năm.
Trong không gian chung của hội chợ, phân khu “Tết sum vầy” do thành phố Hà Nội tổ chức có quy mô khoảng 9.500 m². Phân khu được chia thành nhiều khu vực chuyên đề, kết hợp hoạt động mua sắm với các không gian trải nghiệm văn hóa Tết truyền thống.
Tại đây, Hà Nội giới thiệu các nhóm sản phẩm thương mại tiêu biểu của doanh nghiệp trên địa bàn như thời trang, dệt may, da giày, thực phẩm chế biến, đồ uống, đồ gia dụng, đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân.
Xen kẽ các khu thương mại là không gian trưng bày sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm của các làng nghề truyền thống.
Các gian hàng trong phân khu được thiết kế theo hướng giản dị, mộc mạc với tông màu trầm, trưng bày đa dạng sản phẩm từ đồ gỗ mỹ nghệ, mây tre đan, nón lá, tò he đến các loại bánh, mứt - đặc sản Tết. Cách bố trí này giúp người tham quan dễ dàng tiếp cận sản phẩm, đồng thời có thêm thông tin về nguồn gốc, quá trình sản xuất và câu chuyện của từng làng nghề.
Không gian “Tết sum vầy” không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là dịp để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và nghệ nhân trực tiếp giới thiệu nghề, giao lưu với người tiêu dùng.
Chị Ngọc, đại diện một doanh nghiệp bánh kẹo truyền thống tại Hà Nội, cho biết hội chợ là dịp thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng trong cao điểm mua sắm cuối năm. “Chúng tôi không chỉ kỳ vọng doanh số mà còn mong muốn mở rộng mạng lưới phân phối, tìm thêm đối tác. Việc được trực tiếp giới thiệu sản phẩm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về chất lượng và xuất xứ”, chị Ngọc chia sẻ.
Theo chị Ngọc, thị trường hàng Tết ngày càng cạnh tranh, song các sản phẩm trong nước vẫn có chỗ đứng nếu giữ được chất lượng ổn định và hương vị truyền thống. Đây cũng là hướng mà doanh nghiệp của chị theo đuổi trong nhiều năm qua.
Với các nghệ nhân làng nghề, việc tham gia hội chợ còn mang ý nghĩa quảng bá, gìn giữ nghề truyền thống. Bà Nguyễn Thị Hạnh, đại diện một cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ, cho rằng hội chợ tạo điều kiện để nghề truyền thống được giới thiệu trực tiếp tới công chúng. “Khách đến gian hàng thường hỏi rất kỹ về cách làm, về làng nghề. Điều đó cho thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến giá trị phía sau sản phẩm”, bà Hạnh nói.
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) từ 2/2 đến 13/2 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng”.
Đây là sự kiện xúc tiến thương mại - kinh tế - văn hóa quy mô quốc gia, do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, phối hợp cùng các Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP Hà Nội, UBND TP.HCM, UBND các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Vingroup và VEC nhằm thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất - kinh doanh và kết nối cung - cầu ngay từ đầu năm.
Với tổng diện tích không gian sự kiện hơn 140.000 m², tương đương những tổ hợp triển lãm lớn hàng đầu khu vực Đông Nam Á, VEC cung cấp cho Hội chợ Mùa Xuân “đại sân khấu” có một không hai để trưng bày và biểu diễn. Khu vực trong nhà triển lãm Kim Quy rộng tới 100.000 m², đáp ứng lưu lượng du khách khổng lồ. Người dân có thể thong thả mua sắm, dạo chơi cả ngày.