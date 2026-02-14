Ngày đầu nghỉ Tết, Hà Nội vắng xe, người dân thong dong dạo phố

Không ít người ghé lại những góc phố quen thuộc, nhâm nhi ly cà phê và hàn huyên những câu chuyện cuối năm trong không khí nhẹ nhàng, thư thái,
Dọn dẹp nhà cửa, rửa xe… là những hình ảnh quen thuộc của người dân Thủ đô trong dịp nghỉ Tết. Mỗi gia đình đều tất bật hoàn tất công việc, chuẩn bị không gian gọn gàng, tươm tất để đón năm mới.
Ai cũng tranh thủ sắm sửa, lựa chọn những món đồ, cành đào ưng ý để mang không khí Tết về với gia đình.
Những ngày cuối năm trở thành khoảng thời gian quý giá để mọi người cùng nhau thư giãn, tận hưởng không khí cận Tết.
Dưới nắng vàng ấm áp, nhiều thiếu nữ Hà Nội rạng rỡ tạo dáng bên Tháp Rùa cổ kính, làm nổi bật vẻ duyên dáng của tà áo dài truyền thống.