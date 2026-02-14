Làng rau ở Gia Lai vào vụ Tết: Xanh đồng – ấm bếp – rộn niềm vui

Cận cảnh những làng rau truyền thống tại Gia Lai ngày cận Tết
Vài ngày nữa là Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đây là lúc các vựa rau lớn nhất tỉnh Gia Lai như Phước Hiệp (xã Tuy Phước Bắc), Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn) bước vào giai đoạn cao điểm để thu hoạch, phục vụ thị trường Tết.
Trên khắp các cánh đồng, từng luống rau dền, cải cúc, khổ qua, dưa leo, đậu cô ve, hành lá... tạo thành một dải màu xanh mướt hòa quyện sắc vàng đặc trưng của nguồn đất phù sa màu mỡ.
Về các làng rau những ngày này, không khí lao động khẩn trương bao trùm khắp ngõ xóm. Từ tờ mờ sáng, người nông dân đã ra đồng thu hoạch cho kịp cung ứng thị trường Tết, đồng thời xuống giống cho vụ sau.
Hình ảnh những người phụ nữ nón lá khom lưng trên luống rau, tiếng cười nói rôm rả trong vụ thu hoạch tạo nên một khung cảnh tràn đầy sức sống, đầy hân hoan về một mùa vụ bội thu.
Theo nông dân tại các làng rau, khác với sự lo âu khi trong năm bão lũ dồn dập, vụ rau Tết năm nay tại Gia Lai được đánh giá là khá thuận lợi, nắng ấm kéo dài giúp rau phát triển nhanh, lá xanh mướt, ít sâu bệnh.
Điều này không chỉ giúp bà con giảm chi phí chăm bón mà còn đảm bảo chất lượng rau sạch, an toàn cho người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Chị Lê Thị Hoa, chủ một vườn rau tại Làng rau Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn), phấn khởi cho biết, năm nay trời thương trong những tháng giáp Tết, không có mưa lớn kéo dài nên rau không bị dập nát.
"Đặc biệt các loại rau ăn quả như dưa leo, khổ qua, cà tím...quả rất sai. Những ngày này nếu giá cả ổn định thì trừ hết chi phí, gia đình chúng tôi có thể thu về vài chục triệu đồng, đủ để sắm sửa một cái Tết tươm tất.", chị Hoa chia sẻ.
Ông Trần Văn Tuấn, một lão nông có thâm niên tại làng rau Phước Hiệp (xã Tuy Phước) phấn khởi bộc bạch: "Nghề trồng rau mấy ngày cận Tết cực lắm nhưng cũng vui. Gần một tháng nay, cả nhà tôi hầu như ăn cơm ngoài ruộng. Sáng thì tưới nước, bón phân chuẩn bị cho vụ rau mới, trưa thì thu hoạch rau củ vụ Tết, chiều tối lại tất bật đóng gói để kịp chuyến xe đêm lên Tây Nguyên hoặc ra các tỉnh phía Bắc"
Hiện tại, các loại rau xanh tại các vườn của Gia lai tiêu thụ rất nhanh, dù so với vụ Tết năm ngoái giá thấp hơn, nhưng năm nay rau củ phát triển đồng đều, mẫu mã đẹp, năng suất cao nên người dân vẫn có lợi nhuận tốt.
Mùa rau Tết năm nay tại Gia Lai được mùa nhờ phần lớn ở việc người nông dân đã chú trọng hơn đến quy trình sản xuất an toàn. Thay vì lạm dụng phân bón hóa học, nhiều hộ dân tại các HTX nông nghiệp chuyển sang dùng phân hữu cơ và các chế phẩm sinh học.
Làng rau Thuận Nghĩa, làng rau Phước Hiệp hay các làng rau khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang áp dụng phương thức sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap đã dần khẳng định được vị thế, không chỉ đẹp về hình thức mà còn đảm bảo các chỉ số an toàn, giúp bà con dễ dàng đưa hàng vào các hệ thống siêu thị lớn tại địa phương.
Việc canh tác theo hướng bền vững không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn bảo vệ chính làng nghề trồng rau truyền thống tại địa phương. Đồng thời giúp nông dân giảm bớt gánh nặng chi phí đầu vào về lâu dài.
Đây chính là "chìa khóa" để làng rau Gia Lai vươn xa hơn ngoài phạm vi tỉnh.
Vụ rau Tết không chỉ mang lại thu nhập, mà còn là niềm tự hào của người nông dân Gia Lai khi không khí Tết len lỏi vào từng nếp nhà. Thành quả của những giọt mồ hôi rơi trên đất mang theo hy vọng về một năm mới ấm no, hạnh phúc. Hình ảnh tại các làng rau tất bật những ngày cuối năm vẫn luôn là một nét đẹp bình dị trên mảnh đất Gia Lai.