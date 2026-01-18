Mát mắt vựa rau sạch tươi ngon phục vụ Tết Nguyên đán tại Gia Lai

Không chỉ cung cấp cho thị trường nội tỉnh mà các làng rau tại xã tuy Phước Bắc còn theo những chuyến xe ngược lên Tây Nguyên và vào các tỉnh phía Nam. Làng rau không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn là nét đẹp văn hóa nhiều năm nay của vùng đất này. Hiện chính quyền địa phương có nhiều chính sách hỗ trợ về kỹ thuật, hệ thống tưới tiêu và tìm đầu ra cho sản phẩm, giúp người dân yên tâm bám đất, bám nghề.