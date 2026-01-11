Lời chào năm mới từ những người giữ dòng điện miền Bắc

(VTC News) -

Những ngày đầu năm 2026, khi nhiều ngành nghề vừa khởi động lại guồng quay sản xuất sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, trên khắp địa bàn miền Bắc, nhịp vận hành của ngành điện vẫn diễn ra lặng lẽ nhưng không ngơi nghỉ. Từ các trung tâm điều độ sáng đèn xuyên đêm đến những trạm biến áp ở vùng sâu, vùng xa, dòng điện vẫn chảy đều, bảo đảm cho sản xuất, sinh hoạt và các hoạt động kinh tế xã hội.

Trong không khí đó, Triển lãm Khoa học Công nghệ – Techshow EVNNPC 2026, gắn với Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), dự kiến tổ chức tại Hải Phòng vào 12 - 13/1/2026, được nhiều cán bộ, công nhân ví như một “ngày hội đầu năm” rất riêng của ngành điện – nơi sáng tạo, lao động và niềm tự hào nghề nghiệp gặp nhau.

Lao động thầm lặng phía sau những con số tăng trưởng

EVNNPC hiện đang quản lý, vận hành lưới điện trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố miền Bắc, phục vụ hơn 11 triệu khách hàng – khu vực có quy mô phụ tải lớn và tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Năm 2025, bất chấp nhiều khó khăn về thời tiết cực đoan và áp lực phụ tải tăng cao, Tổng công ty vẫn bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, với sản lượng điện thương phẩm ước đạt trên 106,54 tỷ kWh, tăng 7,46% so với năm trước và chiếm tỷ trọng lớn trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đằng sau những con số đó là lực lượng hơn 26 nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc theo ca, trực vận hành 24/24 giờ, kể cả trong các dịp lễ, Tết. Với họ, năm mới không đồng nghĩa với việc công việc chậm lại, mà thường là thời điểm bắt đầu cho những nhiệm vụ mới, áp lực mới.

Anh Nguyễn Quốc Hiển - Công nhân vận hành trạm biến áp 110kV Lào Cai - chia sẻ: “Năm mới hay ngày thường thì dòng điện vẫn phải thông suốt. Có những thời điểm giao thừa, anh em vẫn trực ca, chỉ kịp gọi điện chúc Tết gia đình rồi lại quay về với công việc.”

Chính từ thực tiễn lao động thầm lặng ấy, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong EVNNPC được hình thành và nuôi dưỡng, trở thành một phần văn hóa nghề nghiệp của người thợ điện miền Bắc. Riêng năm 2025, EVNNPC có 08 sáng kiến được công nhận cấp EVN, được giao 02 đề tài cấp EVN và nghiệm thu 01 đề tài; đồng thời ghi nhận 90 sáng kiến cấp Tổng công ty (cấp NPC). Tính giai đoạn 5 năm 2021–2025, toàn EVNNPC có 378 sáng kiến, 25 đề tài cấp Tổng công ty và EVN được đề xuất và triển khai, cho thấy tinh thần đổi mới được lan tỏa rộng khắp, bền bỉ từ hiện trường vận hành đến quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh.

Khi sáng kiến đi lên từ hiện trường

Khác với hình dung công nghệ chỉ gắn với phòng thí nghiệm hay các trung tâm nghiên cứu, nhiều sáng kiến của EVNNPC lại khởi nguồn từ những trăn trở rất “đời” ở hiện trường: làm việc an toàn hơn, xử lý sự cố nhanh hơn, và giữ cho dòng điện đến với người dân, doanh nghiệp ít bị gián đoạn nhất.

Theo EVNNPC, trong những năm gần đây, Tổng công ty đã đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ như thiết bị bay không người lái (UAV), trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống giám sát từ xa, qua đó giúp rút ngắn từ 50–60% thời gian kiểm tra đường dây, giảm đáng kể số lượt công nhân phải tiếp cận các vị trí nguy hiểm, đồng thời nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Một kỹ sư trẻ tham gia phát triển giải pháp công nghệ anh Nguyễn Duy Nghiêm - Đội thí nghiệm, Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Bắc Ninh, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) - chia sẻ trước thềm Techshow: “Chúng tôi làm sáng kiến không phải để đi thi, mà để công việc của chính mình nhẹ hơn, an toàn hơn. Khi giải pháp được nhân rộng, anh em ở nhiều đơn vị cùng hưởng lợi, đó là động lực rất lớn.”

Techshow EVNNPC 2026 dự kiến trưng bày 22 sản phẩm, giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu, bao gồm các giải pháp do cán bộ, kỹ sư, công nhân EVNNPC nghiên cứu, phát triển trong quá trình lao động sản xuất, đồng thời có sự tham gia giới thiệu một số sản phẩm, giải pháp công nghệ của các đối tác.

Với nhiều người thợ điện, đây là dịp hiếm hoi những sáng kiến “ở hiện trường” được bước ra ánh sáng, được chia sẻ, đối sánh và ghi nhận ở quy mô toàn Tổng công ty, qua đó mở rộng cơ hội ứng dụng, nhân rộng và kết nối nguồn lực đổi mới sáng tạo.

Niềm vui từ kết quả sản xuất, kinh doanh

Bước sang năm 2026, niềm vui của người lao động ngành điện miền Bắc không chỉ đến từ “ngày hội” công nghệ, mà còn từ những kết quả sản xuất kinh doanh tích cực của năm 2025. Năm 2025, EVNNPC hoàn thành toàn diện nhiệm vụ SXKD. Điện thương phẩm đạt 106,54 tỷ kWh, tăng 7,46% so với năm 2024 và đạt 100,18% kế hoạch EVN giao.

Song song với tăng trưởng sản lượng, EVNNPC tiếp tục chú trọng nâng cao năng suất lao động, giảm tổn thất điện năng, cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng và bảo đảm an toàn lao động. Những kết quả này được lãnh đạo Tổng công ty đánh giá có sự đóng góp quan trọng của khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Bước sang năm 2026, năm mở đầu của giai đoạn mới, EVNNPC tập trung 05 nhiệm vụ trọng tâm: bảo đảm cung ứng điện; hoàn thành khởi công 81 dự án - đóng điện 90 dự án lưới 220kV/110kV; hiện đại hóa lưới điện; hoàn thành chuyển đổi số, số hóa dữ liệu và quy trình trong năm 2026; phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu EVN giao.

Với tầm nhìn đến năm 2030, điện thương phẩm theo phương án cơ sở đạt 164,69 tỷ kWh, tăng trưởng bình quân khoảng 9,14%/năm – một hành trình đòi hỏi cách làm mới. Bám sát Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị, EVNNPC xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để hiện đại hóa lưới điện, nâng hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ khách hàng. Năm 2026 chính là năm bản lề, mở ra giai đoạn bứt phá mới.

Ông Nguyễn Đức Thiện – Tổng giám đốc EVNNPC thử sản phẩm mũ bảo hộ lao động gắn Camera AI tại gian hàng EVNNPC trong Triển lãm Công nghệ Điện lực – Techshow 2025.

Ông Vũ Anh Phương – Phó Tổng giám đốc EVNNPC: “Khi sáng kiến được áp dụng hiệu quả, người lao động là người hưởng lợi đầu tiên. Công việc an toàn hơn, năng suất cao hơn, thu nhập ổn định hơn, đó chính là động lực để phong trào đổi mới sáng tạo đi vào chiều sâu.”

Ngày hội đầu năm và khí thế thi đua mới

Gắn với Hội nghị Tổng kết công tác SXKD, Techshow EVNNPC 2026 được nhiều cán bộ, công nhân ví như “phát súng lệnh” khởi động cho năm kế hoạch mới. Trong bối cảnh ngành điện tiếp tục đối mặt với áp lực tăng trưởng phụ tải, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và đẩy mạnh chuyển đổi số, tinh thần thi đua đầu năm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Từ Hải Phòng – thành phố công nghiệp, cảng biển năng động của miền Bắc, thông điệp về đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của ngành điện được kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ tới từng đơn vị, từng ca trực.

Với nhiều người lao động EVNNPC, Techshow không chỉ là sự kiện của lãnh đạo hay chuyên gia, mà là ngày hội chung của người thợ điện, nơi những nỗ lực thầm lặng được ghi nhận, những ý tưởng mới được khích lệ.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Ly – Bí thưa Đoàn thanh niên EVNNPC - chia sẻ: “Chúng tôi tự hào vì được góp sức giữ dòng điện cho đất nước. Khi sáng kiến của mình giúp công việc an toàn hơn, hiệu quả hơn, đó là động lực để gắn bó lâu dài với nghề.”

Bước sang năm 2026, khi nhiều lĩnh vực bắt đầu đặt ra những mục tiêu mới, người thợ điện miền Bắc vẫn miệt mài bên những đường dây, trạm biến áp, tiếp tục sứ mệnh giữ cho dòng điện không gián đoạn. Techshow EVNNPC 2026 vì thế không chỉ là một triển lãm công nghệ, mà là lời chào năm mới rất riêng của ngành điện – bằng trí tuệ, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm.

Từ những ca trực thầm lặng đến ngày hội sáng tạo công nghệ, người lao động EVNNPC đang gửi đi một thông điệp giản dị nhưng mạnh mẽ: Dòng điện của đất nước được thắp sáng không chỉ bằng thiết bị và công nghệ, mà bằng mồ hôi, trí tuệ và niềm tự hào nghề nghiệp của hàng vạn con người, trong đó có những người thợ điện miền Bắc.