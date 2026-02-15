Chợ hoa ngày 28 Tết: Hoa giá vài chục nghìn đồng, bao nhiêu khách cũng mua hết

(VTC News) -

Hoa bình dân trên dưới 100.000 đồng hút khách

Bán hoa Tết ở TP.HCM hơn 10 năm, anh Ngọc Anh, một nhà vườn ở Chợ Lách (Bến Tre cũ) - đang bán tại phường Thủ Đức, nói đây là năm mà gần như 10 ngày chợ, anh chưa bán được cây mai nào giá trên 2 triệu đồng. Ngược lại, mai bonsai mini để bàn giá trên dưới 100.000 đồng; hoa treo như dạ yến thảo, dừa cạn 60.000 đồng/chậu; các loại cúc, vạn thọ 50.000-70.000 đồng/chậu thì anh bán liên tục không nghỉ tay và vừa phải chở lên thêm 1 xe nhỏ tối 27 tháng Chạp.

Chợ hoa Bình Điền tấp nập khách mua vì giá rẻ.

"Năm nay các loại hoa giá cao khách chỉ xem chứ ít mua. Nhưng hoa giá trên dưới 100.000 đồng từ 26 tháng Chạp đến nay tôi bán rất tốt. Tết ở TP.HCM, nhiều người về quê, đi du lịch nên việc chi số tiền vừa phải để mua hoa chơi Tết cũng là điều ễ hiểu", anh Ngọc Anh nói.

Hoa "bình dân" hút khách là nhận định chung của các vựa hoa, nhà vườn tại chợ Tết TP.HCM năm nay. Rất nhiều khách chọn hoa giá rẻ như vạn thọ, cúc mâm xôi, mày gà, mai, tắc loại nhỏ với mức giá vài chục đến 100.000 đồng/chậu. Các loại mai, đào, cúc giá càng cao càng khó bán.

Tại chợ hoa xuân Bình Điền phường Bình Đông, địa chỉ được mặc định là chợ hoa Tết rẻ nhất TP.HCM, khách tấp nập mua hoa từ chiều tối đến giữa khuya. Nhiều người sau một vòng dạo chợ chở cả xe mai, tắc, vạn thọ, các loại hoa treo, kiểng lá...

Tại chợ này, giá hoa rẻ bất ngờ. Đêm 27, các loại vạn thọ, mào gà, cúc có giá 100.000 đồng/cặp; cúc mâm xôi loại vừa cũng chỉ từ 150.000 đồng/cặp. Các loaụ ớt kiểng chậu lớn 40.000 - 50.000 đồng/chậu. Đáng chú ý, hoa giấy rất đẹp được tạo dáng công phu cũng chỉ ở mức 150.000 - 200.000 đồng/cây.

Những loại hoa bình dân "được lòng" khách TP.HCM ngày Tết.

Tắc kiểng các loại cũng chỉ ở mức từ 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng/cây nên khách mua rất nhiều.

Mai vàng loại chậu nhỏ để bàn đặc biệt rất được nhiều khách chọn mua vì giá rẻ, lại phù hợp với nhiều gia đình không gian nhỏ, ở chung cư...Giá mỗi chậu mai này chỉ từ 80.000 đồng, khách mua 2 chậu là 150.000 đồng.

Bà Huỳnh Lý, nhà vườn Chợ Lách cho biết bà chở lên khoảng 300 chậu mai nhỏ các loại và đã bán được hết 2/3. Bà cho biết mai vườn nhà trồng, lên chợ được miễn phí mặt bằng, chỉ tính thêm phí vận chuyển nên bà bán giá rẻ cho khách khách chơi Tết. Giá mềm dễ mua nên khi nhà vườn báo giá là khách mua ngay không kì kèo.

Kế bên bà Lý, một chủ vườn khách cũng ở Chợ Lách, cho biết chị bán 100.000 đồng/cặp vạn thọ loại lớn và giá này chị bán từ đầu chợ mở cửa đến giờ.

"Bán đúng giá, đúng công sức để khách dễ mua, mình cũng hết hàng về sớm lo Tết chứ không phải đầu chợ thì bán mắc rồi cuối chợ sát Tết hạ giá", chị nói.

Các loại mai, đào giá cao khá kén khách mua.

Anh Phúc, một khách đang chất 7 chậu vạn thọ loại lớn lên xe, cho biết anh mua 7 cặp vạn thọ lớn và nhiều chậu cúc nữa, đầy cả xe bán tải mà chỉ hơn 1,5 triệu đồng. Năm nào anh và bạn bè cũng chạy xe ra chợ này mua hoa chưng Tết vì giá rẻ, nhiều sự chọn lựa. Anh nói mình được mua hoa trực tiếp từ nông dân nên không phải lăn tăn trả giá.

Sở dĩ chợ hoa này có giá rẻ, được lòng khách vì người bán phần lớn là nhà vườn miền Tây, trực tiếp chở hoa lên TP.HCM bán Tết. Ban tổ chức Chợ hoa xuân Bình Điền suốt 12 năm qua không tính tiền ô sạp nên giá hoa thường rẻ hơn so với những điểm bán khác.

Trong khi đó, các chợ hoa xuân TP.HCM năm nay như chợ hoa công viên 23/9, công viên Lê Văn Tám, công viên Gia Định, chợ hoa Phú Mỹ Hưng…lượng hoa về ít hơn mọi năm nhưng bán có phần chậm hơn.

Những cành đào huyền giá hơn 5 triệu đồng đợi khách, chị Thanh phải đưa về cửa hàng tại nhà để chăm sóc.

Tại chợ hoa công viên 23/9, khu vực chuyên kinh doanh đào nằm dọc đường Lê Lai, vẫn còn rất nhiều đào. Các nhà vườn cho biết họ chở đào về từ 21 và bán từ 23 tháng Chạp nhưng sức mua không như kỳ vọng.

Cũng tại chợ này, mai các loại năm nay chỉ từ 700.000 - 800.000 đồng/cây và loại này được khách chọn mua nhiều nhất.

Chị Thanh, đang bán cả đào và mai tại chợ hoa Công viên 23/9, cho biết chị về chỉ có 3 cành đào huyền với giá 5,5-6,5 triệu đồng (bao cả tiền vận chuyển cho khách) nhưng từ ngày 24 tháng Chạp đến giờ chưa bán được. Chị bán nhanh nhất là các loại mai, đào giá 500.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng nhưng cũng chỉ mới đông khách từ sáng 27 tháng Chạp.

Bất ngờ giá hoa ly

Với các loại hoa cắt cành, tiểu thương cho biết năm nay giá tăng khá mạnh. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, giá hoa ly kép khiến khách giật mình khi tăng vọt lên 600.000 - 700.000 đồng/bó, 2 ngày trước khoảng 400.000 đồng và trước 23 tháng Chạp chỉ có 250.000 đồng/bó. So với ngày thường, mức giá này tăng gấp 3 lần.

Giá hoa ly vọt lên gấp đôi, gấp 3 ngày thường.

Chị Nhàn, một shop hoa ở Phước Long, cho biết mới 23 Tết, chị vẫn bán ly kép giá 220.000 - 250.000 đồng/bó mà đến ngày 25 tháng Cha[j, giá lẻ đã được thông báo tăng lên gần 600.000 đồng. Giá quá cao nên những khách đặt ly chưng Tết, chị phải gọi điện cho từng người xác nhận mới dám nhập.

Cũng theo chị Nhàn, Tết năm ngoái, những ngày cao điểm 27-28 tháng Chạp, hoa ly kép loại đẹp nhất chị cũng chỉ bán khoảng 400.000 đồng/bó.

Một loại hoa cũng được dự báo tăng mạnh Tết này là lay ơn. Theo các đầu mối hoa tại chợ đầu mối Thủ Đức, nguồn cung hoa năm nay tương đương Tết 2025, riêng lay ơn giá tăng 50% do một số nhà vườn chuyển sang trồng loại hoa khác. Bên cạnh đó, đợt mưa bão liên tục cuối năm ảnh hưởng đến sự phát triển của loại hoa này.

Hiện giá lay ơn tại chợ lẻ khoàng 100.000-120.000 đồng/bó.