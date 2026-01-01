(VTC News) -

Chỉ vì một vết xước nhỏ ở ngón tay, người phụ nữ 60 tuổi ở Phú Thọ đã phải trải qua gần hai tuần điều trị căng thẳng vì uốn ván toàn thể - căn bệnh nhiễm trùng nguy hiểm vẫn âm thầm đe dọa nhiều người.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nói khó, hàm gần như không mở được, khoảng cách há miệng dưới 1 cm. Bà không thể ăn uống, tiếp xúc khó khăn, cơ toàn thân co cứng, trương lực cơ tăng rõ rệt - những dấu hiệu điển hình của uốn ván giai đoạn toàn thể.

Khai thác bệnh sử, các bác sĩ xác định nguyên nhân bắt đầu từ một vết thương rất nhỏ ở ngón tay, do bị gà đạp. Sau tai nạn, bệnh nhân chỉ rửa qua loa tại nhà, không đến cơ sở y tế xử trí vết thương và cũng không tiêm phòng uốn ván. Khoảng 15 ngày sau, các triệu chứng cứng hàm, co cứng cơ xuất hiện và tăng nhanh.

Vết xước do gà đạp khiến người phụ nữ 60 tuổi suýt mất mạng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh mắc uốn ván toàn thể - thể bệnh nặng, có nguy cơ tử vong cao nếu điều trị muộn. Ê-kíp khoa Bệnh Nhiệt đới đã lập tức áp dụng phác đồ tích cực, bao gồm dùng thuốc an thần, giãn cơ, kháng sinh, đồng thời tiêm huyết thanh kháng uốn ván (SAT) để trung hòa độc tố do vi khuẩn tiết ra.

Sau 13 ngày điều trị liên tục, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Hàm đã có thể mở hơn 4 cm, trương lực cơ giảm nhiều, huyết động ổn định, khả năng giao tiếp và ăn uống dần phục hồi. Hiện người bệnh tiếp tục được theo dõi và đánh giá trước khi xuất viện.

ThS.BS Phùng Thị Hương, khoa Bệnh Nhiệt đới, cho biết uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính nguy hiểm do vi khuẩn Clostridium tetani gây ra. Vi khuẩn xâm nhập qua các vết thương hở, đặc biệt là vết thương bẩn, có dị vật hoặc hoại tử. Độc tố uốn ván tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương, gây co cứng cơ, rối loạn hô hấp và có thể dẫn tới tử vong.

“Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn chủ quan với các vết thương nhỏ, cho rằng không đáng ngại nên tự xử trí tại nhà. Khi triệu chứng xuất hiện thì bệnh đã tiến triển nặng, việc điều trị trở nên phức tạp và kéo dài”, bác sĩ Hương nói.

Thống kê tại bệnh viện cho thấy trong năm 2025, đơn vị đã tiếp nhận nhiều ca uốn ván với nguồn lây rất đa dạng: bị vật sắc cứa vào da, ngã xe gây trầy xước, vết thương nhỏ trong quá trình lao động, làm vườn, chăn nuôi. Phần lớn bệnh nhân đều không tiêm phòng uốn ván hoặc không nhớ lần tiêm cuối cùng, dẫn tới nguy cơ nhiễm trùng cao.

Theo các bác sĩ, uốn ván hoàn toàn có thể phòng tránh nếu vết thương được xử trí đúng cách và người dân tiêm phòng đầy đủ, nhắc lại theo khuyến cáo. Với bất kỳ vết thương nào, dù rất nhỏ, người bị thương cần làm sạch đúng cách, theo dõi sát và đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ, tiêm phòng hoặc tiêm huyết thanh kháng uốn ván khi cần thiết.

“Đừng để một vết xước nhỏ trở thành mối đe dọa tính mạng”, bác sĩ Hương khuyến cáo.