K+ dừng cung cấp dịch vụ từ hôm nay: Ủy ban Cạnh tranh yêu cầu hoàn tiền cho người dùng

(VTC News) -

Đó là yêu cầu của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) trong văn bản mới đây.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, thời gian qua, Ủy ban ghi nhận việc Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam dừng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền dưới thương hiệu K+ kể từ ngày 1/1/2026. Đây là một quyết định tác động trực tiếp đến rất nhiều người tiêu dùng đang sử dụng dịch vụ này.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (K+) hoàn tiền cho người dùng khi dừng cung cấp dịch vụ kể từ hôm nay 1/1/2026. (Ảnh minh hoạ).

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngày 29/12, Ủy ban đã có văn bản đề nghị công ty quản lý thương hiệu K+ thực hiện các yêu cầu. Cụ thể là cần giải trình về việc dừng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền dưới thương hiệu K+ nêu trên.

Đồng thời phải thực hiện đầy đủ, chính xác, bảo đảm tính minh bạch, thuận tiện trong quá trình cung cấp thông tin, hướng dẫn người tiêu dùng khi thực hiện việc hoàn tiền.

Bảo đảm thực hiện đầy đủ, chính xác trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ không đúng nội dung đã đăng ký, thông báo, công bố, niêm yết, quảng cáo, giới thiệu, giao kết, cam kết theo quy định Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Người tiêu dùng làm gì để được hoàn tiền?

Ủy ban Cạnh tranh cũng đã thông tin, hướng dẫn người tiêu dùng lưu ý thực hiện việc hoàn tiền.

Cụ thể, các chủ thuê bao là người tiêu dùng đã trả phí và còn hạn sử dụng dịch vụ sau ngày 31/12/2025 trực tiếp vào website: https://hoantien.kplus.vn và thực hiện theo hướng dẫn trên website để thực hiện yêu cầu hoàn tiền.

Trường hợp có vấn đề phát sinh, người tiêu dùng có thể liên hệ công ty qua hotline: 1900 1592; hoặc địa chỉ liên hệ tại phòng 03/26/27 Văn phòng CEO Suite, tầng 29, Tòa nhà Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Đối với cá nhân thực hiện giao dịch với các đối tác phân phối các kênh truyền hình mang biểu tượng K+: đề nghị liên hệ với các đối tác phân phối để thực hiện yêu cầu hoàn tiền.

Trường hợp phát sinh các thiệt hại liên quan đến tiêu dùng dịch vụ nêu trên, người tiêu dùng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về dân sự.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục tổng hợp, đánh giá các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.