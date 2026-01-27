Vụ cháy chung cư ở TP.HCM: 2 mẹ con tử vong, bé út tiên lượng nặng

Trước đó, bệnh nhân N.T.L. (32 tuổi) được chuyển từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê sâu, thang đo tri giác (Glasgow) đạt 3 điểm, đồng tử giãn 2 bên 7mm, phải thở máy qua nội khí quản.

Đám cháy bốc lên từ căn hộ chung cư. (Ảnh: Cắt từ video)

Bệnh nhân được xác định bỏng tổn thương bề mặt cơ thể khoảng 22% độ II vùng mặt và tứ chi, có bụi than ở khí phế quản, tổn thương phế nang 2 bên. Bệnh nhân được các bác sĩ khoa Bỏng - Tạo hình chăm sóc tích cực, dùng thuốc vận mạch liều cao liên tục, ngưng tim được hồi sức thành công. Tuy nhiên, vì tổn thương não nặng nề, bệnh nhân đã không qua khỏi sau 3 ngày điều trị.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, con gái 9 tuổi của chị L cũng tử vong vào 18h ngày 26/1, với chẩn đoán chết não. Trước đó, bé được xác định ngưng thở, ngưng tim trước nhập viện, ngạt khói, bỏng lửa, thiếu oxy não nặng, được các bác sĩ cố hết sức điều trị, nhưng không thành công.

Nạn nhân còn lại trong vụ cháy là bé L.T.N. (6 tuổi, con gái út của chị L.) được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 với chẩn đoán suy hô hấp, sốc giảm thể tích, theo dõi bỏng đường hô hấp, bỏng lửa độ 2-3 diện tích 35%. Hiện bệnh nhi đang được điều trị lọc máu và thở máy ở khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU), tiên lượng nặng.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, vào rạng sáng 24/1, căn hộ tại chung cư Ehome S, phường Long Trường, TP.HCM bốc cháy dữ dội khiến 3 mẹ con mắc kẹt. Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 (PC07, Công an TP.HCM) đã điều động lực lượng cùng phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế đám cháy và đưa 3 mẹ con ra ngoài đi cấp cứu. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.