Cháy chung cư ở Hà Nội, khói đen đặc cuồn cuộn bốc lên

Hơn 11h ngày 15/12, tại tòa CT8B, chung cư Đại Thanh (xã Đại Thanh) xảy ra một vụ cháy, khiến nhiều cư dân hoảng hốt bỏ chạy xuống tầng 1.

Người dân chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm xảy ra cháy, họ phát hiện khói đen đặc bốc ra từ ban công của một căn hộ tại tầng 12 của tòa CT8B.

Khói đen cuồn cuộn bốc ra từ căn hộ chung cư. (Ảnh: H.M)

"Lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen đặc cuồn cuộn bốc ra từ ban công của căn hộ. Nhiều người tri hô để lực lượng chữa cháy tại chỗ tiếp cận hiện trường", nhân chứng cho biết.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện của Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 31 đến hiện trường dập lửa.

Đến hơn 12h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Được biết, tòa chung cư CT8B cao 32 tầng và có 1 tầng hầm gửi xe.