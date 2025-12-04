Hong Kong đồng loạt gỡ lưới che công trình sau vụ cháy chung cư kinh hoàng

Các công ty xây dựng tại Hong Kong bắt đầu tháo dỡ loạt lưới che giàn giáo để kịp hạn chót 3 ngày do chính quyền yêu cầu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh người dân vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court tuần trước.

Thảm kịch cháy tại Hong Kong khiến ít nhất 159 người thiệt mạng. (Ảnh: REUTERS)

Loại lưới màu xanh, thường phủ lên giàn giáo tre trong quá trình xây dựng hoặc cải tạo, trở thành tâm điểm chú ý khi nhà chức trách phát hiện nhà thầu dự án đã sử dụng lưới giá rẻ, không chống cháy, để qua mắt thanh tra. Việc này được cho là đã khiến ngọn lửa lan nhanh trong vụ cháy chung cư, khiến ít nhất 159 người thiệt mạng.

Ngày 3/12, chính quyền yêu cầu tháo dỡ toàn bộ 200 lưới che trên khắp Hong Kong. Quyết định được đưa ra sau khi một nhà sản xuất ở Sơn Đông bị cáo buộc đã cung cấp chứng nhận an toàn giả cho vật liệu sử dụng tại hai dự án cải tạo nhà ở Fung Wah Estate (Chai Wan) và Fortress Garden (Fortress Hill).

Sáng 4/12, công nhân bắt đầu tháo lưới tại nhiều khu vực, trong đó có dự án trên đường Kim Shin Lane (Cheung Sha Wan).

Công nhân tháo dỡ lưới bao che giàn giáo tại một dự án xây dựng ở Cheung Sha Wan. (Ảnh: Jelly Tse/SCMP)

Tại Federal Mansion trên đường Castle Peak, lưới màu xanh đã được gỡ bỏ, kèm theo biển “cấm hút thuốc” gắn vào giàn giáo tre.

Cư dân tại đây cho biết họ lo ngại nguy cơ cháy nổ sau vụ hỏa hoạn ở Tai Po, đồng thời nhận định việc tháo bỏ lưới bao che theo yêu cầu của chính quyền sẽ giúp loại trừ rủi ro.

Bà Tong Yuk-wah, một người phụ nữ cao tuổi sống một mình, nói bà muốn toàn bộ giàn giáo được tháo dỡ càng sớm càng tốt để loại bỏ nguy cơ cháy.

“Tôi vẫn bị ám ảnh bởi những gì xảy ra ở Tai Po”, bà nói, đồng thời khẳng định bà không ngại trả thêm chi phí sửa chữa nếu vật liệu được sử dụng có chất lượng tốt hơn.

Đại diện ngành xây dựng cho biết việc tháo lưới là cần thiết để giúp người dân an tâm về vấn đề an toàn. Dù đa số dự án được đánh giá không bị ảnh hưởng lớn, họ cảnh báo rằng những quy định mới có thể khiến chi phí tăng, tiến độ kéo dài và ảnh hưởng thu nhập của thợ xây dựng.

Ông Chau Sze-kit, Chủ tịch Công đoàn Lao động Ngành Xây dựng Hong Kong, cho rằng việc tháo lưới bao che giàn giáo trên toàn thành phố là phù hợp và đánh giá cao phản ứng “quyết đoán” của chính quyền trước những lo ngại của người dân.

“Chúng tôi cần 3 ngày để tháo toàn bộ lưới và thêm một tuần để chờ kết quả kiểm định. Trong khoảng 10 ngày đó, những lao động không làm việc trên giàn giáo có thể phải tạm nghỉ và thời gian chờ kiểm định cũng sẽ kéo dài”, ông Chau cho biết. “Chúng tôi lo rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của họ”.

Bộ trưởng An ninh Chris Tang cho hay cảnh sát đã mở điều tra hình sự đối với các dự án cải tạo tại Fung Wah Estate (Chai Wan) và Fortress Garden (Fortress Hill). Cả hai khu này bị phát hiện sử dụng lưới che từ cùng một nhà sản xuất ở Sơn Đông – loại vật liệu cũng được dùng tại Wang Fuk Court.

Các nhà thầu cho biết báo cáo an toàn của lưới sử dụng tại Fung Wah Estate được cấp bởi một trung tâm kiểm định ở Bắc Kinh, trong khi báo cáo của Fortress Garden do một phòng thí nghiệm ở Bân Châu (Sơn Đông) thực hiện. Tuy nhiên, trung tâm tại Bắc Kinh phủ nhận đã cấp chứng nhận, còn số liên lạc của phòng thí nghiệm ở Bân Châu được xác định là không hợp lệ.