Bắt nhóm tội phạm lừa đảo quảng cáo Facebook kiếm tiền tỷ

(VTC News) -

Ngày 1/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa triệt phá nhóm thanh niên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức lừa chạy quảng cáo, bán hàng trên nền tảng mạng xã hội Facebook.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, từ tháng 9/2024 đến nay, Ngô Hoàng Anh (sinh năm 2000) cùng Ngô Hoàng Giang (sinh năm 2001), cùng trú tại xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình và Bạch Quốc Hiệu (sinh năm 1995, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) lập nhóm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các khách hàng có nhu cầu chạy quảng cáo trên mạng xã hội.

Nhóm thanh niên câu kết để lừa đảo chạy quảng cáo Facebook bị Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Nhóm này sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo để đăng lên các hội nhóm, đồng thời lập Fanpage có tên “Giải pháp Marketing - Quảng cáo Fanpage, TikTok Cam Kết Hiệu Quả” để đăng tải các bài viết với nội dung chạy quảng cáo Facebook hiệu quả với chi phí thấp, chỉ 50.000 đồng/ngày.

Nhóm này sau đó tuyển thêm cộng tác viên Ngô Hồng Quang (sinh năm 2004, trú tại xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình) có nhiệm vụ tìm kiếm và tư vấn cho các khách hàng có nhu cầu chạy quảng cáo.

Khi có khách hàng nhắn tin vào Fanpage, nhóm đối tượng sẽ tư vấn khách hàng kết bạn với các tài khoản Zalo “ảo” của chúng và thêm tài khoản Zalo của khách vào một nhóm Zalo khoảng 5-6 thành viên, bao gồm các tài khoản ảo của nhóm đối tượng, mục đích để lấy lòng tin của khách hàng.

Các đối tượng thường tư vấn cho khách hàng gói quảng cáo 1,5 triệu đồng/30 ngày, tiền công là 500.000 đồng. Khi khách đồng ý sẽ yêu cầu khách phải chuyển khoản trước số tiền 500.000 đồng.

Sau đó, các đối tượng sẽ tạo Fanpage Facebook theo yêu cầu của khách rồi gửi cho khách hàng xem và thông báo tiến hành chạy quảng cáo, yêu cầu khách hàng chuyển nốt số tiền 1 triệu đồng. Khi khách hàng tin tưởng chuyển tiền chạy quảng cáo thì các đối tượng không thực hiện theo thoả thuận và đưa ra các lý do khác nhau như tài khoản bảo mật yếu, yêu cầu khách hàng chuyển thêm tiền để mua gói bảo mật cao.

Đến khi khách hàng không chuyển thêm tiền nữa thì các đối tượng sẽ giải tán nhóm Zalo, huỷ kết bạn và chặn liên lạc với khách hàng.

Bằng thủ đoạn như trên, từ tháng 9/2024 đến nay, nhóm do Ngô Hoàng Anh cầm đầu đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên phạm vi toàn quốc với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định.