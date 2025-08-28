Bắt 'nữ quái' lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(VTC News) -

Ngày 28/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra thông báo truy tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phạm Thị Ngoan (SN 1982, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thực hiện.

Trước đó, đầu năm 2024, biết tin chồng của chị L.T.T.N. (SN 2.000, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang (cũ); nay là phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) bị cơ quan công an bắt về hành vi đánh bạc, Phạm Thị Ngoan lợi dụng mối quan hệ quen biết và đến nhà gặp chị N.

Phạm Thị Ngoan. (Ảnh: C.A)

Tại đây, Ngoan “nổ” là bản thân quen với những người có chức vụ, có thể “chạy án” cho chồng chị N. Tin tưởng vào lời Ngoan nói, chị N. sau đó đã chuyển 200 triệu đồng và bị đối tượng chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Tiếp nhận tin báo của bị hại và tiến hành xác minh, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Ngoan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định ngoài vụ việc nêu trên, đối tượng còn dùng thủ đoạn gian dối kêu gọi một số người để góp vốn cùng kinh doanh hải sản kiếm lời. Tuy nhiên, Ngoan không dùng số tiền trên để kinh doanh mà đã sử dụng vào mục đích cá nhân…

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Công an TP Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại của Phạm Thị Ngoan thì liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự, địa chỉ 492 đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng (hoặc qua Điều tra viên Nguyễn Thị Hồng Diễm, số điện thoại 0935.548.723) để trình báo và được hướng dẫn giải quyết.