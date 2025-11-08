Bắt nhóm cho vay nặng lãi 528%/năm, chạy quảng cáo trên Facebook

(VTC News) -

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 7 người để điều tra, làm rõ hành vi cho vay nặng lãi.

Những người này gồm: Lê Ngọc Hiếu (SN 2000), Nguyễn Công Thành (SN 1989), cùng quê Hà Nội và Lê Văn Tiến (SN 1990), quê Ninh Bình, đều đang tạm trú KP4C, phường Trảng Dài - Đồng Nai; Vũ Văn Doanh, (SN 1993), Tạ Duy Chuân (SN 1990), cùng quê tỉnh Ninh Bình, tạm trú phường Tam Hiệp; Bùi Văn Thái (SN1995) quê Nghệ An, tạm trú phường Trấn Biên và Nguyễn Văn Thuận (SN 1990) ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Nhóm cho vay nặng lãi tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự thành lập 7 tổ công tác, phối hợp Công an các phường Long Bình, Trảng Dài, Trấn Biên đồng loại bắt giữ nhóm cho vay nặng lãi này, khám xét, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Tại nơi ở của Vũ Văn Doanh, công an còn phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng, 2 hộp tiếp đạn và 200 viên đạn chì.

Làm việc với cơ quan công an, nhóm cho vay thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bước đầu, công an xác định từ tháng 5/2024 đến tháng 11/2025, nhóm này cho hàng trăm người trên địa bàn Đồng Nai vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cuối tháng 10, hoạt động trên bị Phòng cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai phát hiện. Theo điều tra, nhóm này in phát tờ rơi kèm số điện thoại cho người có nhu cầu liên hệ, lập trang cá nhân, mở các fanpage “Hỗ trợ vay vốn Doanh nghiệp – Hộ kinh doanh” và “Vay vốn Ngọc Dương”, chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, đăng tải các bài viết có nội dung cho vay vốn để quảng cáo.

Khẩu súng và đạn chì thu giữ tại nhà Vũ Văn Doanh. (Ảnh: CACC)

Mức cho vay dao động từ 10-100 triệu đồng. Số tiền người vay thực nhận chỉ được tính sau khi trừ "phí làm hồ sơ" từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng; trừ tiền ngày góp đầu, cuối. Sau đó, người vay tiếp tục trả góp số ngày còn lại, tương ứng lãi suất từ 350 - 528%/năm.

Tiền được trả góp theo ngày (21, 25 và 31 ngày), mỗi ngày trả từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng tùy theo gói vay.

Khi người vay không còn khả năng trả, nhóm tiếp tục cho nạn nhân “đáo hạn”, tức là vay dây mới, lấy tiền vay mới trả tiền còn thiếu, và tiếp tục góp để trả tiền cho lần vay mới.

Hàng ngày, các thành viên nhóm gọi điện nhắc nợ, ai chưa kịp trả tiền sẽ liên tục bị gọi điện, nhắn tin và gây áp lực đòi tiền tại nhà.

Đến nay, đã có 30 nạn nhân liên hệ với Công an Đồng Nai để tố cáo, tổng số tiền cho vay trên 1,8 tỷ đồng, phần lợi bất chính trên 600 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Đồng Nai đề nghị người dân, đặc biệt là nạn nhân nhanh chóng liên hệ với đơn vị hoặc Công an phường, xã gần nhất, để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.