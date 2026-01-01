Vietnam Airlines cung cấp Internet trên máy bay sau giai đoạn thử nghiệm

(VTC News) -

Ngày 1/1, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thông tin, sau thời gian thử nghiệm, hãng Vietnam Airlines chính thức đưa dịch vụ kết nối Internet trên máy bay vào khai thác thường lệ. Việc triển khai dịch vụ được đánh giá là bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng cao của hành khách.

Theo Vietnam Airlines, hành khách có thể truy cập Internet trong suốt chuyến bay với các tính năng phổ biến như nhắn tin, chia sẻ hình ảnh, duyệt web và gửi thư điện tử. Trước đó, từ tháng 8/2025, hãng đã triển khai thử nghiệm dịch vụ Internet trên các đường bay quốc tế và một số đường bay nội địa được khai thác bằng máy bay Airbus A350. Đến nay, hơn 70.000 lượt hành khách đã trải nghiệm dịch vụ trong quá trình thực hiện chuyến bay.

Hiện Vietnam Airlines cung cấp nhiều gói dữ liệu để hành khách lựa chọn trên các đường bay quốc tế, gồm: gói nhắn tin không giới hạn trị giá 5 USD; gói duyệt web trong một giờ với mức phí 10 USD; và gói truy cập Internet không giới hạn trong toàn bộ hành trình giá 20 USD. Trong thời gian từ nay đến hết ngày 31/3/2026, hãng tiếp tục cung cấp miễn phí dịch vụ Internet cho hành khách hạng thương gia và 15 phút nhắn tin miễn phí cho toàn bộ hành khách.

Đối với các chuyến bay nội địa, Vietnam Airlines cho biết sẽ triển khai dịch vụ ngay khi hình thức thanh toán được chuẩn hóa phù hợp với thị trường Việt Nam.

Về hạ tầng kỹ thuật, đến nay Vietnam Airlines đã trang bị hệ thống kết nối Internet cho 8 máy bay Airbus A350 và dự kiến hoàn tất lắp đặt trên toàn bộ đội bay A350 trong năm 2026. Các đội bay khác như Boeing 787 và Airbus A321 cũng sẽ được triển khai lắp đặt hệ thống thu phát Internet qua vệ tinh trong thời gian tới.

Dịch vụ Internet trên máy bay hiện đã được nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới áp dụng và được xem là một trong những tiêu chí quan trọng trong hệ thống đánh giá của các tổ chức uy tín như Skytrax, APEX hay AirlineRatings, khi các tổ chức này ngày càng chú trọng đến trải nghiệm hành khách và mức độ hiện đại của sản phẩm dịch vụ.

Chia sẻ về việc triển khai dịch vụ, ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết việc duy trì khả năng kết nối liên tục trong suốt hành trình bay đã trở thành yêu cầu thiết yếu của ngành hàng không hiện đại.

Theo Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, dịch vụ Internet trên máy bay sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm hành khách, đồng thời tạo nền tảng để Vietnam Airlines hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không quốc tế 5 sao trước năm 2030, cũng như thể hiện quyết tâm triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hạ tầng công nghệ của dịch vụ Internet trên máy bay được Vietnam Airlines triển khai cùng VNPT, kết nối đến vệ tinh Viasat của Hoa Kỳ, bảo đảm tốc độ ổn định và an toàn cho người dùng. Sự hợp tác này được kỳ vọng góp phần xây dựng các dịch vụ công nghệ hàng không của Việt Nam theo chuẩn quốc tế.