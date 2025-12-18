Cơ trưởng tài năng, điển trai của hãng hàng không Vietnam Airlines

(VTC News) -

Trong buồng lái của Airbus A350 – dòng máy bay hiện đại bậc nhất của Vietnam Airlines, cơ trưởng Nguyễn Lê Hoàng luôn xuất hiện với phong thái điềm tĩnh, chuẩn xác.

Nguyễn Lê Hoàng sinh năm 1987 tại TP.HCM, hiện là cơ trưởng đội bay Airbus A350 của Vietnam Airlines. Con đường anh đi không trải đầy hoa hồng, nhưng được xây dựng bằng kỷ luật, áp lực và ý chí bền bỉ hiếm có. Tuổi thơ của anh gắn liền với những chuyến bay của bố. Ông nội của Hoàng là một trong những phi công thế hệ đầu tiên của Việt Nam.

Cơ trưởng Nguyễn Lê Hoàng.

Từ rất sớm, Hoàng ý thức rằng nếu muốn bước vào buồng lái, anh phải giữ gìn sức khỏe và kỷ luật bản thân.

“Tôi tự nhủ phải giữ mắt, giữ răng, không game điện tử, không kẹo bánh. Khi ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản: mình sẽ trở thành phi công giống bố”, Hoàng nói.

Năm 2005, sau khi tốt nghiệp phổ thông và tham gia kỳ thi đại học khối D, Hoàng nắm bắt một cơ hội hiếm có. Vietnam Airlines tổ chức tuyển sinh phi công trong bối cảnh Việt Nam chưa có trường đào tạo phi công cơ bản chính thức.

Quy trình tuyển chọn phi công của Vietnam Airlines thời điểm đó được đánh giá là vô cùng nghiêm ngặt. Ứng viên phải lần lượt vượt qua các vòng: khám sức khỏe sơ tuyển tại TP.HCM; kiểm tra Toán, Lý, tiếng Anh; phỏng vấn trực tiếp với lãnh đạo Tổng công ty; khám sức khỏe chuyên sâu và thẩm tra lý lịch ba đời nội – ngoại.

“Vòng khám sức khỏe chuyên sâu là phần khiến tôi nhớ mãi. Các bác sĩ kiểm tra gần như toàn bộ cơ thể, phần vào buồng áp suất cao khiến có người bị xuất huyết tai, có phần kiểm tra tiền đình, xoay vòng rồi đi thẳng", Hoàng kể.

Áp lực lớn nhất, theo anh, đến từ vòng phỏng vấn. “Có tới 5 lãnh đạo trực tiếp hỏi bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, kiểm tra phản xạ, giao tiếp, thậm chí yêu cầu đi lại để quan sát phong thái. Đó không chỉ là kiến thức, mà là bài test tâm lý”. Kết quả, trong năm tuyển sinh đó, chỉ 33 học viên trên toàn quốc được lựa chọn.

Nguyễn Lê Hoàng tại trường huấn luyện bay ESMA, thành phố Montpellier, Pháp hồi tháng 1/2007.

Sau khi trúng tuyển, Hoàng theo học tại trung tâm huấn luyện bay Flight Training Center (FTC) để trang bị kiến thức hàng không nền tảng. Năm 2007, anh vượt qua vòng tuyển chọn của các chuyên gia quốc tế và được cử sang trường ESMA tại Montpellier, miền Nam nước Pháp, đào tạo lái máy bay cơ bản trong 20 tháng.

“Việc học bay cơ bản khiến tôi trưởng thành rất nhanh - từ cậu học sinh phổ thông trở thành người đàn ông có trách nhiệm”, Hoàng chia sẻ.

Đó là trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với kỳ vọng của những người đã đặt niềm tin vào anh. Áp lực học tập là rất lớn, nhưng Hoàng khẳng định: “Tôi chưa từng muốn bỏ cuộc, dù áp lực rất nặng nề. Tôi luôn nghĩ đây là công việc đáng tự hào và mình phải đi đến cùng”.

Năm 2009, anh trở về Việt Nam và được Đoàn bay 919 tiếp nhận. Buổi lễ nhỏ đón học viên từ FTC về đoàn bay trở thành ký ức không thể quên.

“Khi nghe câu ‘Từ giờ các cháu chính thức là người của Đoàn bay 919’, tôi thật sự xúc động”, Hoàng nhớ lại.

Từ cơ phó đến cơ trưởng - hành trình của bản lĩnh

Năm 2010, Hoàng chính thức được đào tạo làm cơ phó Airbus A320/321. Trong những năm làm cơ phó, anh nhận được sự chỉ dẫn tận tình từ các thế hệ đi trước – không chỉ về chuyên môn mà cả cách giữ sức khỏe, cân bằng gia đình và thái độ nghề nghiệp.

“Các anh luôn dặn tôi: có trở thành cơ trưởng cũng đừng quên mình từng là cơ phó”, Hoàng nói. Đó là bài học anh mang theo suốt sự nghiệp.

Năm 2014, khi tích lũy đủ 3.000 giờ bay, Hoàng vượt qua vòng phỏng vấn và được huấn luyện trở thành cơ trưởng. Anh bước vào giai đoạn được xem là “đỉnh cao” của nghề nghiệp, trong bối cảnh ngành hàng không Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, nhu cầu cơ trưởng ngày càng lớn.

Với Hoàng, ranh giới lớn nhất giữa cơ phó và cơ trưởng nằm ở trách nhiệm. “Khi là cơ trưởng, mọi quyết định đều do mình đưa ra và mình chịu trách nhiệm hoàn toàn”, anh nói. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, phi công phải đưa ra lựa chọn đảm bảo an toàn hành khách, an toàn chuyến bay và tuân thủ tuyệt đối luật hàng không.

Hiện Hoàng là cơ trưởng Airbus A350 – dòng máy bay thân rộng hiện đại, chuyên khai thác các đường bay dài trên 10 tiếng.

Khi là cơ trưởng, mọi quyết định đều do Hoàng đưa ra và chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất với Hoàng là chuyến bay chở chính bố mẹ. “Khi phát thanh ‘Tôi là Nguyễn Lê Hoàng, cơ trưởng của chuyến bay’, cảm xúc thật sự rất đặc biệt”.

Được làm công việc mơ ước, có thu nhập ổn định nuôi sống gia đình, đóng góp cho xã hội và tìm thấy niềm vui trong mỗi chuyến bay – với Hoàng, đó là định nghĩa của hạnh phúc. “Áp lực và đau đầu là có, nhưng vì mình vẫn thấy vui nên vượt qua được”, anh nói.

Ngoài buồng lái, Hoàng có vẻ ngoài điển trai trẻ trung đến mức nhiều người không tin anh là cơ trưởng. “Nhiều người nghe tôi nói mình là phi công thì… cười nghi ngờ lắm”, anh nói.

Từ cậu bé ngước nhìn bố trở về sau mỗi chuyến bay đến người cơ trưởng cầm lái Airbus A350 trên những hành trình xuyên lục địa, Nguyễn Lê Hoàng đã đi một con đường dài - lặng lẽ, kỷ luật. Đó không chỉ là câu chuyện về nghề phi công, mà còn là hành trình sống trọn với ước mơ và trách nhiệm cao nhất trên mỗi chuyến bay của chàng trai Sài thành.