Vietnam Airlines tăng gần 270 chuyến bay phục vụ Tết Dương lịch 2026

Tối 26/12, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thông tin kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch 2026.

Trong giai đoạn cao điểm từ ngày 1/1 đến 4/1/2026, hãng bổ sung gần 270 chuyến bay trên mạng bay nội địa, cung ứng thêm khoảng 45.000 chỗ cho hành khách.

Các chuyến bay tăng cường chủ yếu được bố trí trên những đường bay trọng điểm, kết nối hai trung tâm lớn là Hà Nội và TP.HCM với các điểm đến du lịch, kinh tế - xã hội có nhu cầu di chuyển cao dịp đầu năm. Trong đó, nhiều chuyến được tăng thêm trên các tuyến đi và đến Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Côn Đảo.

Đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch 2026, Vietnam Airlines tăng chuyến trên nhiều đường bay nội địa trọng điểm.

Vietnam Airlines cho biết việc tăng chuyến nhằm chủ động phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân của người dân trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, đồng thời góp phần giảm áp lực cho các khung giờ cao điểm tại sân bay.

Hãng khuyến nghị hành khách sớm lên kế hoạch di chuyển, chủ động đặt chỗ và mua vé thông qua website, ứng dụng di động của Vietnam Airlines hoặc tại các phòng vé, đại lý chính thức để đảm bảo hành trình thuận lợi.

Bên cạnh việc tăng chuyến, Vietnam Airlines cũng đưa ra nhiều khuyến cáo nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách trong giai đoạn cao điểm.

Theo đó, hành khách nên thực hiện check-in trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành thông qua website, ứng dụng di động Vietnam Airlines, ứng dụng VNeID, tổng đài 1900 6265 hoặc sử dụng các quầy kiosk tự làm thủ tục tại sân bay.

Đặc biệt, hãng tiếp tục khuyến khích hành khách sử dụng hình thức làm thủ tục bằng công nghệ sinh trắc học. Với phương thức này, những hành khách đã hoàn tất check-in trực tuyến hoặc sinh trắc học và không có hành lý ký gửi có thể đi thẳng đến khu vực soi chiếu an ninh, không cần qua quầy làm thủ tục truyền thống.

Giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải áp lực tại sân bay, nhất là trong các khung giờ cao điểm dịp Tết Dương lịch 2026.