Những sự kiện đối ngoại đa phương lớn do Việt Nam đăng cai trong năm 2025

Trong năm 2025, Việt Nam tự hào là chủ nhà của 3 sự kiện đa phương lớn mang tầm khu vực và thế giới gồm: Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025, Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ tư, Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng và các hội nghị cấp cao liên quan (Công ước Hà Nội).

Việc tổ chức thành công các sự kiện này không chỉ thể hiện năng lực điều phối, tổ chức và dẫn dắt của Việt Nam, mà còn tạo dấu ấn đậm nét về những đóng góp, tính trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu.

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/2/2025 tại Hà Nội với chủ đề "Xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường trong một thế giới biến động". Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện, sau thành công của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo cấp cao các nước dự phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025.

Diễn đàn có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo cấp cao các nước như Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta, Thủ tướng Malaysia, Chủ tịch ASEAN 2025 Dato' Seri Anwar bin Ibrahim, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. Ngoài ra, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 có sự tham dự của 230 đại biểu quốc tế, tăng 2,5 lần so với lần đầu tiên tổ chức vào năm 2024.

Trải qua 1 phiên cấp cao, 5 phiên toàn thể cùng nhiều hoạt động bên lề, các diễn giả và đại biểu đã thảo luận, đóng góp các khuyến nghị về nhiều chủ đề mang tính thời sự với ASEAN và toàn cầu.

Diễn đàn tập trung vào các nội dung như: Các xu hướng lớn tác động tới ASEAN và thế giới tới năm 2035; Nhìn lại các nguyên tắc nền tảng của ASEAN nhằm ứng phó với các thách thức trong tương lai; Hợp tác tiểu vùng hướng tới thúc đẩy tính tự cường và phát triển bền vững; Quản trị các công nghệ mới nổi nhằm đảm bảo an ninh toàn diện; Vai trò gắn kết và thúc đẩy hòa bình của ASEAN trong một thế giới phân mảnh...

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 được xem như vườn ươm ý tưởng sáng tạo hàng đầu cho tương lai khu vực. Thành công của sự kiện thể hiện mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam tham gia chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm cùng với các nước thành viên duy trì và củng cố vai trò trung tâm và phát huy trách nhiệm tiếng nói của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển.

Hội nghị Thượng đỉnh P4G 2025

Hội nghị Thượng đỉnh P4G 2025 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14-17/4/2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm". Hội nghị có sự tham gia của khoảng 1.700 đại biểu từ trên 40 nước, tổ chức quốc tế, là các nhà lãnh đạo, đại diện các quốc gia, tổ chức quốc tế, học giả, chuyên gia và doanh nghiệp quốc tế và khu vực.

Toàn cảnh lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh P4G 2025.

Hội nghị nhằm thu hút các nguồn lực quốc tế cho phát triển, đặc biệt là về chống biển đối khí hậu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Đây cũng là hội nghị cấp cao đa phương về tăng trưởng xanh quy mô lớn nhất do Việt Nam đăng cai tổ chức trong giai đoạn 2021 - 2026.

Tại hội nghị, Việt Nam đã đưa ra 3 đề xuất quan trọng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh toàn cầu gồm: Hoàn thiện tư duy xanh, đặc biệt là phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với tăng trưởng xanh; Xây dựng một cộng đồng xanh trách nhiệm, với sự phối hợp giữa chính phủ, khu vực tư nhân và cộng đồng khoa học; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và phát triển các mô hình hợp tác xanh như hợp tác công-tư (PPP), hợp tác Nam-Nam và Bắc-Nam.

Hội nghị Thượng đỉnh P4G 2025 đã thông qua 2 văn kiện chính: Tuyên bố Hà Nội và Tuyên bố P4G về tăng cường hợp tác quốc tế trong chuyển đổi xanh. Bên cạnh đó, 3 hiệp định vay trị giá gần 400 triệu USD đã được ký kết giữa Việt Nam với Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) để phát triển cơ sở hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu.

Việc đăng cai và tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh P4G 2025 thể hiện cam kết mạnh mẽ, vai trò chủ động và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong khuôn khổ P4G, cũng như trong nỗ lực toàn cầu nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Lễ mở ký Công ước Hà Nội diễn ra từ ngày 25-26/10/2025. Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ mở ký cùng với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và lãnh đạo, đại diện cấp cao khoảng 110 nước và nhiều tổ chức quốc tế.

Lễ mở ký Công ước Hà Nội thu hút hơn 400 phóng viên từ 180 cơ quan báo chí quốc tế, được truyền hình trực tiếp trên website của Liên Hợp Quốc bằng đầy đủ các ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc. Đây lần đầu tiên một sự kiện tổ chức tại Việt Nam đạt được điều này.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, đã có 64 quốc gia ký kết ngay tại phiên toàn thể, trong đó có 19 nước Châu Á - Thái Bình Dương, 19 nước thuộc Liên minh châu Âu, 12 quốc gia Mỹ Latin, cùng nhiều đối tác từ châu Phi và châu Á biến đây trở thành một trong những lễ mở ký lớn nhất của Liên Hợp Quốc trong 10 năm qua.

Đại diện các nước ký Công ước Hà Nội

Công ước Hà Nội gồm 9 chương, 71 điều khoản, đưa ra cách tiếp cận toàn diện nhằm ngăn ngừa và đấu tranh với vấn nạn tội phạm mạng toàn cầu cũng như bảo đảm các nguyên tắc về quyền con người. Văn kiện này giải quyết những thách thức kỹ thuật và pháp lý bằng cách điều chỉnh các phương thức điều tra hình sự truyền thống cho phù hợp với môi trường công nghệ thông tin và truyền thông, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã cùng điều hành Phiên thảo luận toàn thể. Bên cạnh đó là các cuộc tiếp xúc song phương cấp cao, chuỗi sự kiện thảo luận về "Bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số", "Hợp tác toàn cầu phòng, chống lừa đảo trực tuyến", "Chia sẻ kinh nghiệm điều tra, thu thập chứng cứ điện tử trong các vụ việc liên quan đến tài sản ảo và rửa tiền"…

Việc Liên Hợp Quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức lễ mở ký Công ước và để văn kiện này mang tên Công ước Hà Nội là một thành tựu nổi bật. Đây là lần đầu tiên một Công ước đa phương toàn cầu trong một lĩnh vực đang được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm gắn với một địa danh của Việt Nam. Công ước Hà Nội cũng đánh dấu bước trưởng thành của Việt Nam, khi không chỉ hội nhập, mà còn tham gia định hình luật lệ, chuẩn mực, giá trị chung thời đại số.