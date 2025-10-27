Quan chức EU: Hi vọng Việt Nam trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy Công ước Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 25-26/10, Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) diễn ra tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam với sự tham dự của hơn 100 đoàn đại biểu và các tổ chức quốc tế. Trong thời gian diễn ra Lễ mở ký và các hoạt động bên lề, 72 quốc gia đã ký kết tham gia Công ước.

Công ước Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ pháp lý quan trọng giúp các quốc gia thành viên hợp tác hiệu quả hơn trong việc phòng ngừa, điều tra và xử lý tội phạm mạng xuyên biên giới. Ông Olivier Onidi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục di cư và nội vụ Ủy ban châu Âu - một trong những bên ký công ước - trả lời phỏng vấn Báo Điện tử VTC News tại sự kiện.

- Ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của Công ước Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng trong bối cảnh an ninh mạng là một trong những vấn đề nổi cộm hiện nay?

Trước hết, chúng tôi rất vui mừng và ấn tượng về sự kiện hôm nay, rất cảm ơn Việt Nam đã đăng cai sự kiện quan trọng này. Đây là một tín hiệu quan trọng đối với nhiều quốc gia trên thế giới, không chỉ về năng lực tổ chức một sự kiện lớn như vậy, mà còn về cam kết của Việt Nam đối với cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Ông Olivier Onidi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục di cư và nội vụ Ủy ban châu Âu.

Đây là một công ước rất quan trọng và Liên minh Châu Âu cũng đã đoàn kết và làm việc rất, rất tích cực với các quốc gia trên toàn thế giới để công ước này thành công.

Tội phạm mạng là tội phạm quốc tế. Bạn chỉ có thể chống lại tội phạm quốc tế nếu bạn có một văn kiện quốc tế. Đối với hầu hết các quốc gia đã ký kết và sẽ thực hiện cũng như phê chuẩn công ước, đây là một khuôn khổ hoàn toàn cần thiết để có cả pháp lý, cũng như năng lực hợp tác ở cấp độ quốc tế, và đảm bảo tội phạm được truy tố ở mọi nơi xảy ra.

- Vai trò của Việt Nam trong việc đăng cai lễ ký kết, cũng như những đóng góp trong quá trình đàm phán?

Chúng tôi rất vui mừng vì sự kiện này được tổ chức rất, rất chuyên nghiệp, và cũng vì vai trò khu vực của Việt Nam ở Đông Nam Á.

Chúng tôi cần Việt Nam trở thành một trong những động lực mạnh mẽ trong việc thúc đẩy việc sử dụng và khai thác đầy đủ công ước mới này.

Ông Olivier Onidi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục di cư và nội vụ Ủy ban châu Âu thay mặt EU ký Công ước Liên hợp quốc về Chống Tội phạm mạng.

- Ở châu Âu, khuôn khổ pháp lý liên quan đến phòng chống tội phạm mạng đã được xây dựng như thế nào?

Ở châu Âu, chúng tôi đã có một khuôn khổ chuyên biệt để chống tội phạm mạng trong nhiều năm, khoảng 20 năm. Khuôn khổ này được hiện đại hóa thường xuyên. Và chúng tôi cũng đã tận dụng tốt kinh nghiệm này trong các cuộc đàm phán về Công ước Liên hợp quốc mới.

Đối với Việt Nam và các quốc gia khác, những nước có thể là nạn nhân gần đây hơn của các hoạt động tội phạm mạng, trước tiên, tất nhiên, khuyến nghị là phê chuẩn công ước này càng sớm càng tốt.

Thứ hai là phát triển năng lực sử dụng công ước. Chúng ta cần các điều tra viên, cảnh sát, các công tố viên, các thẩm phán hiểu rõ về tội phạm mạng, giá trị của bằng chứng điện tử, cách lưu giữ bằng chứng điện tử, cách trao đổi thông tin với các quốc gia khác. Kiến thức này cần được phát triển.

Và sau đó, chúng ta cần Việt Nam duy trì sự cởi mở và đóng góp phần hợp tác của mình trong việc giúp đỡ các quốc gia, không chỉ trong khu vực này mà còn trên toàn thế giới, để chống lại các mạng lưới tội phạm có tổ chức đó.

- Ông nghĩ những nỗ lực của Việt Nam trong việc ngăn chặn tội phạm mạng sẽ giúp ích gì cho việc bảo vệ quyền con người?

Phòng chống tội phạm mạng là một đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy các quyền cơ bản của công dân, bởi vì trước hết và trên hết, đặc biệt với một công ước Liên hợp quốc như công ước mà chúng ta đang ký kết, nó đòi hỏi một sự bảo vệ rất, rất mạnh mẽ về các quyền cơ bản, ví dụ như bảo vệ dữ liệu, cũng như quyền liên lạc riêng tư. Vì vậy, việc tuân thủ công ước này đã là bước đầu tiên quan trọng để thúc đẩy hơn nữa các quyền cơ bản. Sau đó, sẽ phụ thuộc vào cách thực hiện công ước, đảm bảo tôn trọng các biện pháp bảo vệ được đưa ra nhằm bảo vệ quyền con người.